Prix mondiaux des principaux produits alimentaires durant mai : En chute pour le quatrième mois consécutif

Les prix mondiaux des principaux produits alimentaires ont chuté pour le quatrième mois consécutif en mai, alors que l'offre apparaissait relativement haute et que la demande s'est affaiblie suite aux restrictions économiques provoquées par la pandémie. L'Indice FAO des prix des produits alimentaires, un indice pondéré par les échanges commerciaux permettant de suivre l'évolution mensuelle des principaux groupes de produits alimentaires, affichait une moyenne de 162,5 points en mai, soit une baisse de 1,9 %par rapport au mois précédent et atteignant au passage son plus bas niveau depuis décembre 2018.

L'Indice FAO des prix des produits laitiers a baissé de 7,3 %depuis avril suite aux fortes chutes des cotations pour le beurre et le fromage qui ont subi les aléas associés à l'offre et la baisse de la demande en importation. L'Indice affichait une baisse de 19,6 % par rapport à son niveau de l'année précédente. Les cotations pour la poudre de lait ont baissé modérément alors que la faiblesse des prix et la relance des activités économiques en Chine ont contribué à renforcer les perspectives d'achat.

L'Indice FAO du prix du sucre a réussi à contredire la tendance en augmentant de 7,4% par rapport au mois précédent et en compensant la moitié de son déclin d'avril, grâce à un regain des prix mondiaux de pétrole brut et à des récoltes moins importantes que prévues en Inde et en Thaïlande, respectivement le deuxième plus important producteur de sucre au monde et deuxième plus important exportateur de sucre au monde.

L'Indice FAO des prix des céréales a baissé de 1,0% depuis avril, comme celui des huiles végétales qui a reculé de 2,8 % pour atteindre son plus bas niveau en l'espace de 10 mois. Selon le Bulletin de la FAO sur l'offre et la demande de céréales publié aujourd'hui, la production mondiale de céréales est en passe d'atteindre un nouveau record avec 2 780 millions de tonnes, soit en hausse de 2,6 % par rapport à la saison 2019/2020.

La Chine devrait conserver 47 % des stocks mondiaux céréaliers. En 2020/2021, la FAO s'attend à ce que le commerce mondial de céréales augmente de 2,2 % pour atteindre 433 millions de tonne.