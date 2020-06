Activités portuaires : L’impact de la crise

En plus de la baisse des recettes des hydrocarbures liée à la chute du prix du baril de pétrole, la crise sanitaire générée par la pandémie de Covid-19 a répercuté ses effets négatifs sur l’activité commerciale portuaire qui a marqué une baisse au cours du premier trimestre de l’année en cours.

Le port d’Alger a ainsi enregistré un recul aussi bien pour le mouvement de la navigation qu’au niveau du trafic marchandises pour les trois premiers mois de 2020. Selon les responsables de l’EPAL, la régression globale du trafic traité par l’entreprise durant cette période est essentiellement imputable au repli constat au niveau du trafic conteneurs, et celui des hydrocarbures conséquemment à la diminution des exportations. Selon les chiffres communiqués au cours du premier trimestre de cette année, 428 navires ont accosté le port d’Alger atteignant 86% de l’objectif fixé et une baisse de (-5,93%) par rapport aux réalisations de la même période de 2019. Par ailleurs, l’objectif fixé pour le trafic global de marchandises fixé à 3,15 millions de tonnes a été réalisé à 82%, marquant un recul de (-9,75%) en comparaison avec la même période de l’année écoulée, pour totaliser 2,574 millions de tonnes au cours du premier trimestre 2020. On note cependant une hausse d’importation de certaines cargaisons homogènes, notamment les céréales, les produits métallurgiques et les matériaux de construction au cours de la même période.

En dépit de cette situation contraignante, l’entreprise est en mesure de poursuivre son processus de développement et de répondre efficacement à la demande de ses clients dans le cadre de ses engagements, selon son P-DG, Mohammed Larbi. Un objectif qui ressort dans la stratégie tracée pour resituer les infrastructures portuaires dans leur statut de leviers économiques. Au titre des perspectives à court terme, on retient l’optimisation des capacités des ports commerciaux algériens en matière de trafic de conteneurs devant ainsi tripler d’ici 2021, des mesures incitatives à l’export, la mise en place de plateformes extra-portuaires et liaisons sur rails, et l’ouverture d’écoles de management portuaires (Mostaghanem) et de formation dans les métiers de conteneurs (Béjaïa). Les ports algériens vont ainsi pouvoir gagner 4 millions d’EVP supplémentaires, à la faveur des projets de réalisation et d’extension des terminaux à conteneurs en cours. En matière d’exportations, un objectif retenu dans le sillage de la nouvelle vision économique du pays, plusieurs mesures de facilitation sont prévues par l’Entreprise portuaire d’Alger, ainsi que l’ensemble des filiales du groupe Serport, notamment la réduction des délais de séjour de la marchandise, la réduction des tarifs d’embarquement, en plus de la création de nouvelles plateformes logistiques reliées aux ports par des voies ferrées, l’adaptation des installations portuaires aux normes et exigences nouvelles.

D. Akila