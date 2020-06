Culture et confinement : La Covid-19 est passée par là 

En cette période de confinement, l’accès à la culture est tout sauf évident. Pour autant, jamais celle-ci n’a été aussi nécessaire pour nous aider à supporter et à contrer les effets psychologiques de notre isolement. En Algérie, les acteurs du monde de la culture, comme partout dans le monde, se sont mobilisé pour nous offrir un passage jusqu’aux différentes œuvres, via les réseaux sociaux où tout le monde peut assister à des cyber-concerts, talks, expositions virtuelles, conférences… Bien plus que cela, beaucoup d’artistes ont participé à l’élan de solidarité nationale, bien que la situation actuelle ait précipité un grand nombre d’entre eux vers la précarité. En effet, depuis le déclenchement de la crise du Covid-19, le secteur de la culture et événementielles est à l’arrêt. Des centaines d’événements, de tournages et de festivals ont été annulés. Toutes les filières sont concernées, concerts, cinéma, édition, audiovisuel, spectacles vivants, théâtre, tournées, expositions, festivals.

Partout dans le pays, salles de cinéma, théâtres, galeries et espaces culturels et événementiels sont restés fermés depuis le mois de mars de l’année en cours. Depuis toute cette période, le monde culturel est à l’arrêt. En outre, plusieurs milliers de professionnels indépendants, d’artistes et de techniciens qui constituent l’écosystème de la création et de la production culturelle se sont retrouvés sans travail. D’autant plus que ces industries sont essentielles pour la reprise d’une vie sociale «normale» et pour la relance de secteurs stratégiques comme le tourisme, à travers l’animation des villes et des régions. Que serions-nous devenus sans la musique, les livres, les films, les séries ou l’internet ? Comment aurions-nous pu échapper au flux d’informations en boucle et fuir l’ennui, la routine ou même l’angoisse ?



Sihem Oubraham