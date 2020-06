Tizi Ouzou : Le fort turc de Boghni

La wilaya de Tizi-Ouzou recèle plusieurs sites archéologiques remontant à différentes périodes de son histoire.

Parmi ces sites figure le bordj turc du lieu-dit Azaghar, dans la commune de Boghni, au sud du chef-lieu de wilaya de Tizi-Ouzou. Monument historique à caractère militaire de l’époque turque, l’édification de ce fort remonte au début du 18e siècle.

Il est doté de quatre bastions et de murs défensifs très élevés et abritait des garnisons pour dominer toute la région du Kouriat, selon des historiens et archéologues. Érigé sur une élévation de près de 500 mètres d’altitude, l’édifice qui est l’une des plus importantes forteresses implantés par l’Empire ottoman en Kabylie revêt un intérêt sur le plan archéologique, historique et architectural. L’intervention sur ce site nécessite des moyens techniques et une enveloppe budgétaire considérable.

Le 16 juillet 1756, il y a eu la destruction de ce fort, l’assassinat du caïd Ahmed et les Turcs sont chassés de cette garnison par des tribus révoltées contre les janissaires. En 1818 a eu lieu également l’attaque de la garnison turque par les Iguechetoulene (Ath Smaïl) et les Ath Sedka. Et 1823 est intervenue la signature d’un accord entre le bey et les Kabyles, et l’autorisation du rétablissement du bordj de Boghni. Auparavant, la confédération des Iflisen Umlil et celle du caïdat de Boghni (Guechetoula, Ath Sedka, Abdelmoumène et une partie de Maâtkas) se sont soulevées contre les occupants de ce bordj. Le projet de sa restauration et de son inscription afin d’obtenir sa protection juridique est dans le programme de la direction de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou.

Bel. Adrar