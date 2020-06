L’artisanat algérien au Moyen-Age arabo-musulman : L’empreinte des précurseurs

Ce n'est pas des Romains que l'Afrique du Nord tient l'organisation corporative artisanale telle qu'elle s'est perpétuée jusqu'à notre époque, mais bien des Arabes.

Il est nécessaire, à ce titre, de franchir rapidement les quelques siècles qui séparèrent la chute de l'empire romain des premières invasions musulmanes, siècles de désordre et d'anarchie, malgré la timide renaissance gréco-latine tentée par les Byzantins.

En fait, l'action de Rome ne fut pas profonde, elle ne le fut pas assez du moins pour marquer ou modifier sensiblement l'âme berbère. Certes, nombreux furent les autochtones romanisés, mais il fallut bien peu de temps pour que la génération suivante ait à peu près tout oublié.

On sait cependant que les villes romaines contenaient de nombreux artisans berbères dans les métiers les plus divers, leur technique est romaine de même que les thèmes de décoration. Rien ne vient révéler dans les vestiges recueillis au cours des fouilles archéologiques la présence d'un art local, et pourtant, on sait que les Romains étaient assez peu nombreux en Afrique du Nord. Comment, dès lors, ne pas déduire que le monde artisanal est essentiellement berbère?...



Les Arabes et les nouveaux brassages ethniques



La conquête de l'Afrique du Nord par les Arabes ne s'est pas faite subitement ni suivant un plan préconçu. Elle fut fort longue et marquée d'hésitations que les crises internes de croissance de l'Islam au Moyen-Orient ne firent que retarder encore.

C’est après le Xe siècle que Berbères et Arabes devaient fatalement s'unir et donner peu à peu, dans les régions des hautes plaines, un nouvel élément ethnique composite. Il est néanmoins possible d'affirmer la prépondérance de l'élément berbère dans toute l'Afrique du Nord soit qu'il se présente à l'état pur, soit qu'il constitue le substrat des populations de plaine. Quant à la population des villes, elle a toujours été très cosmopolite et s'est constamment enrichie d'apports nouveaux. Au Centre, l'Algérie, terre de passage, maintient peut-être plus compact, plus fermé, l'élément berbère replié sur la montagne ou au désert. Les seules cités dignes d'être signalées se trouvent aux frontières de l'Est et de l'Ouest : Tlemcen, Constantine, Bejaïa...Exception faite de ces villes et tout particulièrement de Tlemcen, une ville-clef qui subit volontairement ou non l'influence de l'Occident hispano-mauresque, le rôle joué par quelques autres capitales régionales au Moyen-Age, Tihert, Sedrata, Ouargla, La Qal'a des Béni-Hammad, dépasse rarement un siècle.

Que représente, pendant cette période du Moyen-Age arabo-musulman, l'importance des cités d’Afrique du Nord centrale, autrement dit l’Algérie ? C'est par les géographes El-Bekri et El-Edrisi que nous sommes particulièrement bien renseignés. Deux grandes cités dominent cette période : tout d'abord la Qal'a des Béni-Hammad qui ne vécut qu'un siècle et demi, puis Béjaia, nouvelle capitale des Hammadites. On sait qu'à la Qal'a se trouvaient des potiers, des forgerons ou ferronniers d'art, des verriers, des sculpteurs sur pierre ; Ibn Yàkùt vante les feutres qu'on y trouve. L'auteur inconnu de «Kitàb al-Istibsar» s'extasie sur la qualité des vêtements qui y sont confectionnés. Tout cela constitue une série d'industries très prospères qu'on devine groupées dans des corporations assez semblables à celles de l'Ifriqiya, c'est-à-dire la Tunisie actuelle, et les wilayas de l'Est algérien.

Quant à Bejaia, nous sommes fixés sur ses activités en lisant les pages qu'y consacre El-Edrissi.

On sait en particulier que la ville avait des chantiers où l'on construisait des navires et qu'on y travaillait le fer des environs. Enfin, des découvertes archéologiques montrent comment Bejaia recueillit les techniques de Qal'a, en particulier celle de la céramique. On peut également supposer quelques souks à Constantine, Annaba et surtout Tlemcen. Ce ne sont là, pour tout dire, que quelques éléments et témoignages qui nous renseignent sur la lointaine origine des arts populaires dans notre pays



Kamel Bouslama