La médersa de Sétif : Un pan de l’histoire et de la mémoire

Il suffit simplement d’interroger la mémoire pour que vos racines remontent à la surface et vous fassent voyager à travers le temps, tantôt éveillant en vous des souvenirs d’un autre temps, tantôt vous ramenant à la fierté d’un patrimoine qui aura survécu en dépit des aléas du temps, de cette main ravageuse de l’homme et que de signes emportés par le flot de l’indifférence et de l’insouciance.

La medersa de Sétif n’échappe hélas pas à ce lot de l’histoire et des joyaux que compte une cité façonnée du rêve et de l’ambition de ses femmes et ses hommes impulsés par mai de la douleur et de l’espoir vers de nouveaux horizons de liberté, de dignité et d’authenticité.

Même si son statut ne se résume aujourd’hui qu’à celui d’une école primaire, la médersa de Sétif est bien plus que cela. Vaste creuset de rayonnement scientifique et culturel, implanté au cœur de la cité populaire «Langar» qui a porté l’écho de mai et de novembre, ce joyau de l’histoire qui remonte aux années 1940 a été édifié suite à la donation d’une parcelle de terrain à l’association des Oulémas musulmans en 1948 par une femme originaire de la cité d’Ain Fouara.

Sa réalisation par cette association et des fonds collectés auprès de donateurs suscitera une telle adhésion que la première rentrée se fera au début des années 1950, certaines sources diront même le 1er janvier 1950. Cette journée marqua alors le début d’une ère nouvelle pour la population musulmane dont la fierté se mesurait alors à l’adhésion de tous ces notables et éminents savants qui rejoignaient cet élan sublime qu’impulsait depuis lors cheikh El Bachir El Ibrahimi à cette institution du savoir et de la connaissance, qui porte d’ailleurs son nom aujourd’hui.

Bien d’illustres personnes présideront aux destinées de la medersa de Sétif. On cite pour la direction de cette institution, les noms d'Ali Marhoum, puis Boualem Baki assigné à résidence à Sétif où il séjournera. Il veillait rigoureusement et avec beaucoup de pédagogie aux objectifs qui était assignés à la medersa, à ses côtés des enseignants que la mémoire n’oubliera également pas de sitôt, tant pour leurs compétences que le sentiment national qui les animait et n’était pas sans déteindre sur les nombreux élèves, filles et garçons, qui fréquentaient ce lieu du savoir et du patriotisme.

C’est ainsi que j’ai eu le plaisir de rencontrer, avant d’être rappelée à Dieu, une de ses élèves, feu Beguerouiche Zohra, l’épouse du moudjahid Rabah Harbouche qui, avec une émotion profonde mais aussi beaucoup de fierté jusqu’à me montrer soigneusement sa chahada (certificat de réussite) et me conter les larmes aux yeux ce plaisir immense d’avoir fréquenté la medersa et connu autant de grands noms que ceux de cheikh Adel ou alors Boualem Baki et bien d’autres dont elle jouissait d’une sympathie qu’elle n’a jamais oublié.

Sa mémoire déborde à quelques jours de son départ ; elle revient à son enfance, elle parle de la medersa en serrant contre sa poitrine sa «chahada» et n’oublie pas de souligner que le faubourg de la gare était déjà un espace de revendications, de nationalisme et d’amour de la patrie que la flamme de mai animait constamment, aidée en cela par un corps enseignant de l’envergure de ces défis.

Lyazid Dib, écrivain journaliste, cite Cheikh Adel, Kaddour Belefredj, Abdelhamid Benhala, Torki Lamamra, Salah Bentama et Hafnaoui Zaguez pour dire le niveau de conscience et la compétence de ces enseignants qui permirent à plusieurs lauréats de cette école au terme de leur cursus et leur examen à l’institut Ibn Badis de Constantine de rejoindre Tunis ou le Caire pour poursuivre leurs études.

Cette école du nationalisme ne tardera pas à s’attirer les foudres des forces colonialistes françaises qui procèdent à sa fermeture en 1957 et la transformeront pour traduire la haine profonde qu’ils n’ont jamais cessé de manifester à l’endroit du citoyen musulman, cultivé de surcroit et porteur des revendications de l’indépendance et la liberté.

Le parcours sans faille d’une telle institution et l’histoire glorieuse de la medersa sont autant de pans de la mémoire qui appellent à être sans cesse rappelés pour que nul n’oublie.



F. Zoghi