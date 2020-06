Oran : Réhabiliter le patrimoine culturel

La valorisation du patrimoine matériel historique et à haute valeur architectural dans la wilaya d’Oran est, depuis une quinzaine d'années, au centre des intérêts des pouvoirs publics et de la société civile. Des sites et monuments, classés ou non, sont concernés par différentes actions de réhabilitation, réfection, mise à niveau ou bien restauration. Ces opérations sont prises en charge par des programmes sectoriels ou par le biais de budgets spéciaux.

Certaines de ces opérations engagées ont pu aboutir alors que d’autres sont, à ce jour, frappées par une décision de gel suite à la crise financière que traverse plusieurs pays, dont l’Algérie, due à l’effondrement des prix du pétrole.

Néanmoins, d'autres initiatives visant à préserver, valoriser et promouvoir l’héritage culturel historique matériel et immatériel n’ont pas cessé. Le président de l’association Santé Sidi El Houari (SDH), le Dr Bereksi Kamel, livre sa vision sur la situation actuelle du secteur, pointe les insuffisances et dévoile des propositions.

Notre interlocuteur estime que «le patrimoine national matériel et immatériel est surtout un héritage multiculturel de notre histoire et de notre pays et de toutes les civilisations qui l’ont marqué. «Ceci est le socle de notre peuple aujourd’hui, et c’est ce qui nous permet de nous projeter dans l’avenir. S'il y a une rupture entre le présent et le passé, il sera très difficile de nous projeter dans l’avenir. Le développement économique, social, scientifique et humain doit se placer au centre de la question de son histoire et de son héritage, sinon il risque de ne pas aboutir. On ne peut pas construire le futur si nous ne réfléchissons pas au présent et sur ce qui a marqué notre histoire, ses points forts sur lesquels il faut s’appuyer pour rebondir», souligne le président de la SDH.

Pour ce dernier, l’un des facteurs qui entravent l’avancée des différentes réflexions et actions liées au patrimoine et l’héritage culturel matériel et immatériel dans pays réside dans l’insuffisance de son appropriation. «Il n’y pas suffisamment d’appropriation ni d’éducation au patrimoine et à l’héritage. La vie humaine existe sur les territoires d’Algérie depuis des siècles. Il y a 300.000 ans d’histoire à écrire sur l’Algérie. Malheureusement, ce n’est pas suffisamment écrit, encore moins approprié par les populations. Notre pays est très riche en patrimoine. Vous pouvez aller dans n’importe quelle ville même au fin fond du pays et trouverez une page de l'histoire de notre pays marquée par un monument, par une histoire, un conte, un habit ou un met culinaire», dit-il.

«Il est vrai que des choses ont été faites, mais à mon avis, cela demeure insuffisant. Je pense que ceci est dû à l’absence d’une stratégie d’appropriation de tous les pans de notre patrimoine matériel et immatériel», dit-il.



Des actions décentralisées dans le cadre d’un plan stratégique national



Pour le président de l'association, aucune action ne peut être entreprise dans ce sens sans qu’elle ne prenne compte de l’histoire et les racines du pays et du peuple. «L’Algérie est avant tout un pays méditerranéen. Il n’y a pas une seule civilisation ayant marqué le bassin méditerranéen qui ne soit pas passée en Algérie. Notre socle est la culture méditerranéenne sur laquelle il faut revenir. Au plan ancestral, l’influence africaine n’existe pas qu’au Sud mais partout en Algérie, que ce soit dans la musique, dans l’art, la façon de parler, de s’habiller, de vivre...», soutient-il

Sur un autre registre, le Dr Bereksi appelle à la mise en place d’une véritable stratégie de valorisation du patrimoine. «Certes, il y a une volonté des pouvoirs publics d’aller dans ce sens. Je pense que le programme des 15 dernières années doit être analysé afin de dégager ses aspects positifs et ses insuffisances qui, à mon sens, sont nombreux. Ce n’est pas l’argent qui a manqué, mais une stratégie concrète et opérationnelle. Cette dernière a été très centralisée et sa décentralisation est une mesure importante parce qu’il y a des compétences locales, des moyens et des traditions qui ne sont ni suffisamment valorisés, ni mobilisés. Il doit y avoir une rupture avec cette vision dans le cadre d’un plan stratégique national. La décentralisation est absolument nécessaire pour libérer les énergies et les potentialités qui existent partout», relève-t-il.



Une école-chantier par wilaya



Pour lui, la décentralisation et la durabilité des actions sont indispensables au développement du secteur. «À Oran, beaucoup d’argent a été débloqué au profit des opérations de réhabilitation des immeubles. Sur un programme devant bénéficier initialement à 800 immeubles, moins de 200 ont été concernés et beaucoup d’entre eux ont été dégradés. Il faut dire que la qualité des actions était loin d’être irréprochable, encore moins durable. Notre proposition est liée au cahier des charges. La réhabilitation du patrimoine exige des compétences, une démarche scientifique et architecturale. Je pense qu’il doit y avoir un cahier des charges général qui doit être élaboré au niveau central pour être, ensuite, adapté et décliné localement. L’autre élément, concerne la politique touristique. Le tourisme culturel est le plus prisé dans le monde. L’Algérie a beaucoup de choses à faire découvrir au monde. On peut rétablir ce type de tourisme pour promouvoir la destination Algérie»,

dit-il.

Il ajoute : «Nous menons une expérience au niveau de notre association depuis 20 ans à travers l’école-chantier dont le principe est d’apprendre en travaillant et en réhabilitant pour acquérir une technique, un métier, la connaissance de l’histoire et des matériaux en réhabilitant un immeuble».

«Cette démarche a donné des résultats non seulement sur le principe mais en travaillant sur un nombre de sites et monuments dans la wilaya d’Oran. La bonne nouvelle est que nous avons réussi à décentraliser notre école vers d’autres wilayas, entre autres, Boussemeghoune, Nedroma, Ouargla, Timimoune, Tizi Ouzou et Aïn Témounchent», a-t-il mentionné.

«Les associations avec lesquelles nous travaillons ont choisi un monument à réhabiliter et à transformer en un lieu de vie culturel. Certains l’ont transformé en musée, d’autres en centre culturel ou en école de musique. C’est ce que nous appelons un chantier-école qui peut être une solution si le ministère de la Culture et les organismes en charge de la réhabilitation des sites et monuments s’en emparent», assure le responsable.

Il convient de souligner que depuis la création de l’école chantier et avant même son agrément officiel par l’Etat en 2011, la SDH a réussi à former des centaines de jeunes artisans, soit une moyenne de 50 par an. L’école assure aussi l’encadrement socioprofessionnel des jeunes qui obtiennent leurs diplômes.

«Au niveau de l’administration de notre école, nous avons créé un département d’insertion socioprofessionnelle qui a deux fonctions. La première est d’initier les jeunes avant l’obtention de leurs diplômes à tout ce qui concerne la citoyenneté. La seconde consiste à les accompagner pendant six mois afin qu’ils puissent trouver un emploi ou monter un atelier de travail ou bien créer une micro entreprise», a indiqué Bereksi.

Rappelons qu’en 2013 l’association SDH en partenariat avec la faculté d’architecture, a organisé un colloque international à l’université des sciences et de la technologie

Mohamed-Boudiaf, sous le thème «Les métiers traditionnels du bâti et la valorisation du patrimoine architectural».



Amel Saher