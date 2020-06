Vieux bâti : Un danger pour les habitants

Le 6 mai dernier, deux étages d’un immeuble se sont effondrés dans la commune d'Hussein Dey à Alger, causant la mort d’une mère et de sa fille.

Des balcons en piteux état et des bâtisses vétustes continuent de constituer une menace sur l’intégrité physique des citoyens en plein cœur de la capitale. Il convient de savoir que la majorité des immeubles d’Alger-Centre et des communes limitrophes datent de plus de 100 ans. Pas moins de 1.800 immeubles, dont 30% appartiennent à des privés «sont en état de vétusté avancée en raison de l’absence d’entreprises qualifiées dans la réhabilitation du vieux bâti», a affirmé le président de l’Assemblée populaire communale d’Alger-Centre, Abdelhakim Bettache. Héritées de la période coloniale, les vieilles constructions, dont certaines ont une valeur historique, se dégradent de plus en plus.

Celles d’Alger, de Bâb El Oued en passant par Belouizdad (ex-Belcourt), Hussein Dey, El Madania entre autres, sont sérieusement menacées. Une menace d’autant plus soutenue du fait des secousses telluriques qui surviennent à longueur d’année.

Il faut savoir également qu’à la suite des inondations de 2001 et du séisme de Boumerdès en 2003, plus de 80% des immeubles recensés ont plus de 50 ans. Sur les 57 communes que compte Alger, 8 présentent un grand danger pour les habitants, comme à La Casbah, dont la vétusté des bâtisses est plus perceptible, Bab El-Oued, El-Madania, Sidi M’hamed, Belouizdad, Hussein-Dey et El-Harrach.

Selon un diagnostic du CTC, les bâtisses sont classées par niveaux : la classe I représente 15% des bâtisses menacées. La classe II, celles qui sont en dégradation critique, soit 52% des bâtisses menacées. La classe III représente 30%, et enfin la classe IV 1% seulement. Le parc immobilier dans la wilaya d’Alger souffre d’une vétusté alarmante. Pour ce qui est de Bab El Oued, quelque 38 immeubles classés IMR ont été recensés à travers les différents quartiers de la commune. Le phénomène des habitations vétustes ne concerne pas un seul quartier. Les bâtiments sont situés rue colonel Lotfi, Brahim-Gharafa et dans d’autres endroits sont parmi ceux-là.

Le recensement effectué par la wilaya déléguée fait ressortir l’existence de 416 familles habitant ces immeubles.



Des centaines de bâtisses concernées par la restauration



La restauration des immeubles qui menacent de s’effondrer bénéficie d'une enveloppe financière de cinq milliards de dinars et l'opération se poursuit et devrait connaître une accélération de la cadence des travaux pour les rénover rapidement, selon des urbanistes.

Le projet de réhabilitation du vieux bâti du centre historique de la capitale doit à terme concerner des centaines d’immeubles de plusieurs rues et avenues, mais l’opération se concentre pour le moment sur ceux de la rue Larbi-Ben- M’hidi qui relie la Grande Poste au square Port-Saïd, en passant par la place l’Émir-Abdelkader. L’APC a lancé il y a plus de deux ans une première remise en état qui a concerné 557 immeubles vétustes. Cette restauration va prolonger leur durée de vie de plusieurs années encore, affirme M. Bettache. L’APC a dégagé d’ores et déjà une enveloppe de 100 milliards de centimes.

Des rallonges financières seront consenties au fur et à mesure, poursuit-il. Il a été retenu pour la réalisation de ces travaux de restauration des entreprises espagnoles et portugaises puisqu’il y a, de l’avis général, une carence flagrante en matière d’entreprises locales de rénovation et restauration du vieux bâti.



Disposer d’une réglementation sur le vieux bâti est nécessaire



Les urbanistes ne sont pas de cet avis et ils estiment qu’il est nécessaire «de disposer d’une réglementation sur le vieux bâti», même si sur le plan technique, ils considèrent que «le problème ne se pose pas car il y a beaucoup de compétences». Ces mêmes experts estiment qu’il y a plutôt un problème juridique pour l’intervention en milieu urbain où des statuts juridiques divers cohabitent, qu’il s’agisse de l’étatique, du privé et de la copropriété.

À cet effet justement, on croit savoir qu’un groupe de juristes travaille sur ce dossier au ministère de l’Habitat. À côté de cela, les pouvoirs publics appellent les propriétaires à prendre conscience que le vieux bâti est leur bien et qu’il faut qu’ils prennent en charge financièrement sa réhabilitation. Citoyens comme observateurs reconnaissent que beaucoup d’efforts ont été déployés, ces dernières années, pour améliorer le cadre de vie dans la capitale, et des enveloppes budgétaires colossales ont été allouées à cet effet. Toutefois, à ce jour, les travaux peinent à prendre fin et les opérations de réaménagement sont ponctuées par des arrêts cycliques et des dépassements de délais impartis sans que des mises en demeure ne soient adressées aux entreprises qui, dans plusieurs cas, font plus du «rafistolage» de façade qu’un réel travail de fond. Pour leur part, les architectes et représentants des bureaux d’études qui supervisent les opérations de restauration ont évoqué certaines difficultés rencontrées sur le terrain, en raison de la vulnérabilité et de la vétusté des bâtisses, impliquant le confortement des fondations et des murs et une période supplémentaire pour le parachèvement de la restauration, outre la découverte de certains vestiges archéologiques importants durant la restauration. Afin de pallier ces entraves, l’Agence française de développement a annoncé qu’elle financera pendant deux ans une intervention opérationnelle de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine française (ANRU) en Algérie pour accompagner la rénovation des quartiers anciens dégradés, précisant qu’il s’agit d’une première suite à la dégradation d’un tiers du parc immobilier algérien et près de 20% des logements de la wilaya d’Alger (collectivité territoriale). «Le gouvernement algérien souhaite enrayer cette dégradation et dévalorisation progressives du patrimoine urbain. Une convention de financement signée par l’AFD et l’ANRU, le 21 janvier 2020, devrait accroître ses capacités à y parvenir», indique l’organisme français. «L’AFD, l’ANRU, le ministère de l’Habitat, la wilaya d’Alger et l’Agence nationale algérienne de l’urbanisme (ANURB) ont construit ensemble un programme d’assistance technique à la hauteur des besoins identifiés», affirme l’AFD, qui précise dans un communiqué que ce financement d’une durée de deux ans «doit notamment accompagner la préparation d’une opération pilote dans un quartier d’Alger et le déploiement d’un programme national de renouvellement des tissus urbains anciens dégradés».

Farida Larbi