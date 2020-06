Pétrole : L’OPEP+ avance sa vidéoconférence ministérielle à aujourdhui

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses principaux partenaires, dont la Russie, ont décidé d'avancer à samedi leur réunion par visioconférence, prévue la semaine prochaine, et destinée à faire le point sur l'accord de limitation de production décidé en avril, a indiqué vendredi une source proche de l'organisation.

Cette réunion entre les ministres du pétrole des 13 pays membres de l'Opep et de leurs dix alliés extérieurs de l'organisation devait se tenir les 9 et 10 juin. Elle aura lieu par visioconférence, les participants ne pouvant se déplacer à Vienne, siège de l'Opep, dans le contexte de la pandémie mondiale (Convid-19). Cette rencontre permettra de suivre l’évolution du marché pétrolier et l’impact de l’accord de 12 avril dernier.

Les cours du brut sont sous forte pression en raison des restrictions mises en place à travers le monde pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus.

Dans un contexte d'offre surabondante, la demande de pétrole pour les transports ou l'industrie est en chute libre depuis le début de l'année.

Pour limiter la baisse des prix et s'adapter à la baisse de la consommation, l'Opep+ retire du marché, depuis le 1er mai et jusque fin juin en cours, 9,7 millions de barils par jour (mbj).

Selon les termes de l'accord passé le 12 avril, cette mesure, exceptionnelle par son ampleur, doit être progressivement assouplie à partir de juillet et la réduction passerait à 7,7 mbj de juillet à décembre.

L'un des enjeux de la réunion de samedi sera d'examiner le scénario d'une prolongation, au-delà du mois de juin, de la baisse de 9,7 mbj.