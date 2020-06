Partenariat énergétique : M. Arkab s'entretient avec l'ambassadeur sud-coréen

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, s'est entretenu mercredi au siège de son département ministériel avec l'ambassadeur de la République de Corée en Algérie Lee Eun-Yon sur les moyens de renforcer la coopération et le partenariat bilatéraux dans le secteur de l'énergie, indique jeudi un communiqué du ministère.

Lors de cette entrevue, les deux parties ont examiné l’état des relations de coopération et de partenariat entre l’Algérie et la République de Corée dans le domaine de l’énergie, qualifiées d’»excellentes», ainsi que les perspectives de leur renforcement davantage.

Ils ont également relevé les «importantes» possibilités et opportunités de partenariat et d’investissement entre les deux pays dans le domaine énergétique, précise la même source.

A cet effet, le ministre a invité les entreprises coréennes à investir dans le domaine des énergies renouvelables et de l’industrie pétrochimique lesquels constituent un volet très important dans le programme d’action du gouvernement.

M. Arkab a, à cette occasion, rappelé l’importance pour le secteur du transfert du savoir-faire et de la technologie, l’échange d’expérience ainsi que la formation.

Pour sa part, l’ambassadeur sud-coréen a exprimé sa satisfaction en ce qui concerne les bonnes relations entre les deux pays, tout en insistant sur la ferme intention des entreprises de son pays à continuer d’investir en Algérie et de faire bénéficier les entreprises du secteur de l’expérience coréenne dans le domaine de l’énergie, a conclu le communiqué.