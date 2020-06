Hamel condamné à 12 ans de prison ferme dans une nouvelle affaire ( tribunal de Boumerdes)

Le tribunal correctionnel de Boumerdes a prononcé de lourdes peines, Jeudi soir, allant de 12 ans à 10 ans de prison ferme , contre l’ancien DGSN , le Général-major Abdelghani Hamel et trois ex -walis . Le verdict est tombé en fin de soirée .L’ancien DGSN a été condamné à 12 ans de prison ferme et son fils Chafik , à 3 ans de prison ferme. Les deux anciens walis de Tipaza, Abdelkader Kadi et Moussa Ghelai ont écopé d’une peine de 12 ans de prison ferme alors que Mustapha Ayadi a été condamné avec demande de placement sous mandat de dépôt à l’audience .

L’ancien chef de sûreté de la wilaya de Tipaza, Salim Djadjai a été condamné à 3 ans de prison.Le même tribunal a prononcé une peine de 4 ans de prison ferme contre l’ancien ministre des finances Hadji Baba Ami. Le DG des domaines, Djamel Kheznadji a bénéficié pour sa part de la relaxe.

Neila B/ Rédaction Web