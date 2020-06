Des ordres de mérite de rang Achir décernés à titre posthume à Aicha Barki et à des membres du secteur de la sant

Présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, la cérémonie de remise des médailles s'est déroulée au Palais du Peuple, en présence des Conseillers à la présidence de la République, Abdelhafidh Allahoum et Aissa Belakhdar, de membres du Gouvernement, des familles des défunts et de représentants de la société civile.

L'hommage a été rendu aux trois membres du corps médical, victimes du Covid-19, à savoir Pr. Si Ahmed El Mehdi, chef de service de Chirurgie générale à l'hôpital de Frantz-Fanon de Blida, Dr. Boudissa Wafa, médecin à l'hôpital de Ras El Oued (Bordj Bou arréridj) et l'ambulancier Talhi Djamel, de l'hôpital Frantz Fanon (Blida), en reconnaissance de leur patience, courage et dévouement face à la propagation de la pandémie et en hommage à leur travail acharné pour atténuer les souffrances de milliers de leurs concitoyens"

A cette occasion, un hommage a également été rendu à la défunte Aicha Barki, pour son parcours riches d'actions bénévoles et de réalisations et ses efforts inégalés dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme en Algérie.

APS