Une feuille de route de sortie "progressive et flexible" du confinement élaborée par le gouvernement

"Conformément aux instructions de Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, le Premier Ministre Abdelaziz Djerad, a arrêté la feuille de route de sortie du confinement qui est à la fois, progressive et flexible et dans laquelle la priorisation des activités a été arrêtée en fonction de leur impact socio-économique et du risque de transmission du Covid-19", a précisé la même source.

"Cette feuille de route, élaborée sur la base des recommandations émises par l’autorité sanitaire, prévoit outre l’élaboration de guides de règles sanitaires à observer pour chaque secteur et/ou activité, la mise en place d’un dispositif renforcé de surveillance sanitaire, basé sur une stratégie de détection précoce et appuyée par un dépistage ciblé", ajoute le communiqué.

Ce plan de sortie progressive du confinement, qui sera entamée à partir du 14 juin, sous la forme de levée ou d’aménagement du confinement sanitaire partiel en vigueur, "tiendra compte de l'évolution de la situation épidémiologique à l’échelle nationale et de chaque wilaya à travers des indicateurs pertinents", a expliqué la même source.