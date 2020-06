OMS : Reprise des essais cliniques sur l'hydroxychloroquine

L'OMS a annoncé hier la reprise des essais cliniques sur l'hydroxychloroquine, neuf jours après les avoir suspendus suite à la publication d'une étude dans la prestigieuse revue médicale The Lancet.

«Nous sommes maintenant assez confiants quant au fait de ne pas avoir constaté de différences dans la mortalité», a déclaré hierSoumya Swaminathan, scientifique en chef de l'OMS, au cours d'une conférence de presse virtuelle depuis le siège de l'organisation à Genève.

Après analyse des «données disponibles sur la mortalité», les membres du Comité de sécurité et de suivi ont estimé «qu'il n'y a aucune raison de modifier le protocole» des essais cliniques, a insisté le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d'une conférence de presse virtuelle.

Le Groupe exécutif de l'essai Solidarité, qui représente les pays participants, «a reçu cette recommandation et approuvé la poursuite de toutes les dimensions des essais, y compris sur l'hydroxychloroquine», a-t-il dit.

Cette décision intervient alors

que l'horizon s'assombrit pour les auteurs de l'étude très critiquée sur l'hydroxychloroquine et le Covid-19: la prestigieuse revue médicale The Lancet, qui l'avait publiée, a émis des réserves. Reconnaissant dans un avertissement formel que «d'importantes questions» planaient à son sujet, The Lancet

souhaite ainsi «alerter les lecteurs sur le fait que de sérieuses questions scientifiques ont été portées à (son) attention» au sujet de cette étude, indique la revue.