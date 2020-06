Non-respect de la distanciation physique : 1.093 infractions durant le mois de mai

Dans le cadre de l'application des mesures de confinement face à la propagation de la pandémie COVID-19, «les services de police ont procédé, durant le mois de mai, au contrôle, au niveau national, de 225.591 personnes et 120.409 véhicules, dont 18.113 véhicules en infraction mis en fourrière, outre le contrôle de 10.616 motocyclettes, dont 5.412 mis en fourrière pour infraction aux mesures de confinement», a indiqué un communiqué de la DGSN. Quant aux opérations d'assainissement et de désinfection des rues et des espaces publics, les mêmes services ont mené 476 opérations dans leur territoire de compétence. Les services de police «veillent à la sécurité du citoyen et de ses biens, à la préservation de la santé publique, à l'application de la réglementation relative aux mesures de confinement et aux dispositions réglementaires liées à la prévention et à la lutte contre la propagation de cette pandémie», a affirmé la DGSN.