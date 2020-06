Entretien entre Smail Chergui et la MAE espagnole : La question sahraouie à l’ordre du jour

Le conflit au Sahara occidental a été au menu d'un entretien entre le Commissaire de l'Union africaine pour la paix et la sécurité, Smaïl Chergui, et la secrétaire d’État espagnole aux Affaires étrangères et pour l’Ibéro-Amérique et les Caraïbes, Cristina Gallach. La question du Sahara occidental, la situation en Libye, au Sahel et dans la Corne de l'Afrique, sont autant de points «abordés» et «analysés lors de cet entretien, a affirmé M. Chergui, dans message posté hier sur son compte Twitter, se félicitant d’«un échange fructueux» avec son interlocutrice Mme Cristina Gallach, secrétaire d'État aux Affaires extérieurs de l'Espagne.

Il a relevé, dans le même message, «un soutien continu» de l'Espagne à AU-ACSRT (abréviation en anglais du Centre Africain d'Études et la Recherche sur le Terrorisme (CAERT). Enfin, il convient de noter que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est un organe chargé d'exécuter les décisions prises par l’organisation continentale. Inscrit depuis 1966 sur la liste des territoires non autonomes, donc éligible à l'application de la résolution 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU portant déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, le Sahara occidental est la dernière colonie en Afrique, occupée depuis 1975 par le Maroc, soutenu par la France. L’Espagne, en tant qu’ancienne puissance coloniale a «la responsabilité historique, politique, juridique et morale de mettre fin au colonialisme dans son ancienne colonie et de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance», comme l’avait rappelé récemment le Haut-Représentant de l'Union européenne (UE) pour les affaires étrangères et de la politique de sécurité, Josep Borrell.