Commentaire : Des liens indéfectibles

Dans son allocution devant les cadres et personnels de l’Armée nationale populaire, au siège du ministère de la Défense nationale, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé qu’il fera face aux lobbies ciblant par des campagnes désespérées cette institution, digne héritière de l’ALN. Une armée qui s'acquitte de ses missions constitutionnelles, sans arrière- pensées politiques, sans volonté de domination, soucieuse de préserver l'indépendance nationale, de défendre la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriales du pays. Il n’est donc pas fortuit ni surprenant que cette position inamovible, intransigeante et éminemment patriotique, que cet attachement et cette fidélité au serment fait à nos valeureux chouhada dérangent absolument toutes sortes d’ennemis, qui nourrissent leur vindicte et attisent leur obsession à vouloir déstabiliser le pays, et tentent de l’entraîner dans les abysses du chaos. En particulier ceux qui se dissimulent derrière des lobbies, prisonniers d’un passé irrémédiablement révolu. Des lobbies notoirement identifiés qui ne pardonnent pas à l’ANP de s’être rangée au côté du peuple et du Hirak béni, pour l’édification d’une nouvelle République, conforme aux idéaux proclamés dans la Déclaration du Premier novembre 1954. Un acharnement hystérique pour attenter à la digne héritière de l’ALN, à coups d’attaques haineuses, de manœuvres viles. Contrairement à leur triste dessein, ils n’ont fait que raffermir la cohésion des citoyens avec leur Armée et renforcer un lien indéfectible, une adhésion totale scellés au plus fort de la lutte de libération. Cela s’est vérifié encore une fois avec la signification profonde du slogan «Djeich Chaab khawa khawa» scandé par des millions de voix à travers l’ensemble du territoire national, des semaines durant. Un slogan lancé à la face du monde qui dénote un lien permanent entre l’armée et le peuple. C’est que L’ANP, en tant qu’institution républicaine veille sur la sécurité du pays et des citoyens avec une pleine disponibilité, défend les constantes et valeurs de la nation, œuvre au renforcement de la cohésion de ses enfants, s’implique dans l’édification d’une économie nationale forte et diversifiée dont la promotion et le développement des industries militaires, en tant qu’option stratégique, sont d’un apport indéniable.

Elle relève les défis sécuritaires dans le cadre du respect des engagements de l’Algérie, combat le terrorisme et le crime transfrontalier, consciente de son rôle important dans la région et de son attachement à la consolidation de la paix. C’est le destin d’une Armée forte et moderne, dotée d’un niveau d’excellence et le professionnalisme. Le général major Saïd Chanegriha, chef d’état-major par intérim a, ainsi, mis en avant la préoccupation de l’ANP à faire face à ceux qui seraient tentés de nuire au pays. Il a hautement valorisé le contenu de la mouture du projet de révision constitutionnelle, ajoutant que les contours de l’Algérie nouvelle se font de plus en plus visibles, grâce à la dynamique positive que l’on est en train de vivre dans tous les domaines et sur tous les plans. Une dynamique irréversible, en rupture avec le passé qui a rendu espoir et confiance au citoyen.

M. Bouraib