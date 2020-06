Commentaire : L’heure des grandes réformes

Le projet de loi de finances complémentaire adopté par les deux Chambres du Parlement balise le terrain pour l’avènement du nouveau modèle économique. Ce texte pose en réalité les fondements de la nouvelle stratégie économique qui fait partie, il faut le rappeler, du programme du Chef de l’Etat et de ses engagements phares durant la campagne électorale. Les mesures contenues dans la loi de finances recadrent significativement la démarche quelque peu faussée par le texte entré en vigueur en janvier dernier. La conjoncture économique induite par la chute brutale des prix du pétrole sur le marché international et l’apparition subite de la pandémie imposent et justifient les rectifications apportées par le gouvernement. L’ambition de bâtir un nouveau modèle économique diversifié, performant et productif repose sur la mise en place d’une gouvernance basée essentiellement sur la rigueur, la rationalité et la transparence.

A présent, les regards sont tournés vers l’après-pandémie qui se prépare activement parallèlement à la mise en œuvre de la nouvelle politique économique élaborée par le gouvernement. Les pouvoirs publics s’affairent actuellement à préparer les conditions idoines pour la reprise de l’activité économique et la relance des grands chantiers importants quelque peu freinés par la conjoncture exceptionnelle causée par la pandémie de Coronavirus. Si la moitié de l’année en cours a été marquée par un ralentissement de l’activité et une situation terne qui a impacté plusieurs secteurs, le deuxième semestre 2020 sera, à coup sûr, celui de la relance et de décollage économique grâce aux mesures et décisions annoncées et à celles qui seront prises en fur et à mesure que les chantiers du développement avancent. Sur un autre plan, la remontée progressive des prix du pétrole sur le marché international à la faveur de la reprise de l’économie mondiale va certainement favoriser la nouvelle démarche préconisée par le gouvernement. La nouvelle politique en cours de mise en œuvre a grandement besoin de moyens financiers importants dans sa première phase d’application. Pour mieux gérer et accompagner cette relance économique, l’Etat doit s’appuyer sur les recettes générées par la fiscalité pétrolière pour bâtir le nouveau modèle économique compétitif et producteur de richesses et d’emplois. A présent, les pouvoirs publics procèdent par petites touches pour asseoir cette nouvelle gouvernance et pour booster la croissance durement affectée par la conjoncture traversée par le pays et les événements qu’a connu l’Algérie ces derniers mois. Situation qui a d’ailleurs relégué la relance et le développement économique en seconde position engendrant un retard considérable dans plusieurs secteurs d’activité vitaux, aggravé par la crise induite par la chute des cours du pétrole et la pandémie planétaire de Coronavirus dont les conséquences sont extrêmement lourdes pour l’économie mondiale.

Bien que le chantier de la révision de la Constitution reste une question dominante au regard de son importance et de ses enjeux politiques et stratégiques, la mise en place du nouveau modèle économique dont les jalons sont déjà jetés restera une priorité pour le gouvernement qui a engagé les premières mesures et actions dans le cadre d’un vaste plan de réformes audacieuses et judicieuses pour ramener une croissance économique nécessaire pour rendre effectif le projet de l’Algérie nouvelle. Les prochains mois seront essentiellement riches et intenses en décisions et actions nécessaires pour la mise en place d’une gouvernance moderne, transparente et efficace, pilier incontournable dans la phase actuelle et à venir. Une phase qui sera marquée par d’importantes révisions et adaptation des textes législatifs et réglementaires pour bâtir une assise juridique et législative aux réformes qui seront engagées dans la sphère économique et sociale.

M. Oumalek