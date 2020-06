Abdelkader Soufi, chercheur en stratégie et sécurité : «L’Algérie, un point nodal dans les transformations géopolitiques en cours»

Le Dr Abdelkader Soufi, chercheur dans les questions stratégiques et sécuritaires, explique que les lobbies évoqués par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, mardi dernier, sont connus au sein de l'opinion publique. Il s'agit «de ces bases militaires régionales dont le rôle présumé est de veiller à la stabilité dans la région, mais qui dans la réalité œuvrent à créer et alimenter des conflits dans la sphère géostratégique de l'Algérie». Le chercheur explique qu'il est clair que «les objectifs des responsables politiques de certains pays dans la région avec, plus au moins l'appui, des puissances étrangères vise à semer la zizanie et saper les efforts de l'Algérie dans la préservation de la paix et la lutte antiterroriste pour une stabilité durable qui profite à l'ensemble des pays».

Les tentatives de déstabilisation de ces lobbies sont clairement identifiables. Pour M. Soufi, il suffit «de porter une attention particulière aux déclarations et aux discours médiatiques ciblés et orientés». «Un discours produits par des médias publics liés aux pouvoirs politiques servant des agendas douteux pour des raisons stratégiques non proclamées officiellement», a-t-il expliqué. Le politologue revient à la problématique qui soulève tant d’interrogations sur l'ingérence indirecte de ces acteurs régionaux qui sont également liés «par le jeu des intérêts géopolitiques au lobbies et à l'Etat sioniste» dont l'objectif déclaré est «d'accentuer les pressions sur l'Algérie pour des compromis qui profitent aux puissances étrangères et de créer sournoisement une zone de déstabilisation susceptible de nuire au pays». Pour le chercheur, le plus grand danger qui guette actuellement la région est la mise en place d'une politique de guerre permanente qui profite aux terroristes comme à certaines élites de ces Etats».

M. Soufi évoque les accointances de certaines ONG avec des organismes étrangers, des services secrets et autres structures occultes. «Le refus de reconnaître le rôle désormais incontournable de l'Algérie pousse ces acteurs à sponsoriser des ennemis dont le seul objectif est de servir l’intérêt des pays étrangers qui financent et forment depuis très longtemps des ONG afin d’orienter l'opinion publique vers les sentiers de la division, les chemins de la confrontation et les voies de la discorde», dit-il. A travers une lecture rétrospective, M. Soufi revient aux élections présidentielles de 12 décembre dernier pour parler d'abord des tentatives de sabotage du processus électoral «à travers des slogans étrangers à l'esprit du mouvement populaire puis de la manipulation visant encore à instaurer la rupture entre le peuple et l'élite politique».

Autre fait marquant : le message énergique visant à refléter la détermination de l’Algérie à poursuivre la défense des causes justes et la réaffirmation de ses constantes en matière de politique étrangère.

En réaffirmant encore une fois «le degré d’efficacité opérationnelle» des unités militaires, l'Algérie, fait savoir le politologue, entend livrer des messages politiques pour «marquer son retour avec force sur le devant de la scène politique régionale, continentale et internationale». «Les campagnes de dénigrement qui visent l'Algérie à partir de certaines officines, think tanks et autres sphères politiques hostiles sont des indicateurs qui illustrent le fait qu'il existe une vive inquiétude par rapport au rôle qu'assumera l'Algérie dans les années à venir comme acteur clé dans la régions», note M. Soufi. Par ailleurs, le politologue analyse le retour de l'Algérie sur le devant de la scène «après le succès des élections de 12 décembre dernier» au niveau politique, économique et diplomatique pour souligner que l'Algérie sera à l'avenir «un point nodal» au sein des transformations géopolitiques en cours.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait affirmé mardi, à Alger, sa détermination à faire face aux lobbies qui visent l’Armée nationale populaire avec des campagnes «désespérées».

Dans un discours prononcé au siège du ministère de la Défense nationale, le président a affirmé que «la position nationale inébranlable de la digne héritière de l’Armée de libération nationale, a dérangé les ennemis de l’Algérie envieux qui se cachent et se déguisent derrière des lobbies qui sont toujours prisonniers d’un passé qui a pris le dessus pour toujours. Le Chef de l’Etat a indiqué que ces lobbies sont connus à travers leurs extensions et leurs outils et «nous sommes là pour leur faire face» a-t-il ajouté.

Tahar Kaidi