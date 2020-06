Oran : Coup d’envoi du colloque international virtuel sur «La Société et la Pandémie»

Le coup d’envoi des travaux du colloque International virtuel sur «La Société et la Pandémie» a été donné mardi dernier, à l’initiative du Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) d’Oran.

Cette rencontre de deux jours est organisée en partenariat avec le Centre «Faailoune» de recherche en anthropologie et sciences humaines et sociales de Batna, de nombreux chercheurs dans divers spécialités d’Algérie, de Tunisie, du Maroc, d'Egypte, d'Irak, des Emirats arabes unis, de Jordanie, d'Arabie saoudite, du Liban, d'Angleterre, d'Italie, de France et de Turquie.

Dans une allocution d’ouverture de cette rencontre scientifique, le directeur du CRASC, Djillali Mestari a indiqué que ce colloque qui débattra de la crise sanitaire mondiale actuelle et de ses effets sanitaire, social et culturel, fera le point sur les approches liées à cette pandémie, sur les plans sociologique et psychologique.

Le rendez-vous est venu parachever le premier rapport réalisé par le CRASC après avoir effectué les premières études empiriques sur la pandémie avec le concours de plus de 100 chercheurs ayant réalisé 80 travaux sur les différentes répercussions de la pandémie, sociales, économiques et psychologiques.

M. Mestari a souligné qu’un deuxième rapport sera réalisé à travers les études et expériences nationales et internationales qui seront débattues durant cette rencontre.

Intervenant à la séance d’ouverture, Ahmed Zayed, enseignant de sociologie en Egypte a abordé l’impact de la pandémie sur l’être humain, citant parmi ses effets la violence familiale à cause de l’exiguïté et du stress produits par le confinement, de même que le désespoir né du chômage généré par cette pandémie.

Il a souligné, d’autre part, que cette pandémie a poussé les êtres humains à s’intéresser énormément à leur corps, à l'hygiène, à la distanciation sociale, au respect des gestes barrières et à la pratique du sport.

Les interventions des participants diffusées par visioconférence à travers les réseaux sociaux ont été axées notamment autour de «La Pandémie dans la société : approches de recherche et analyse», «La ville dans la période de confinement», «La famille dans la période de distanciation sociale», «Les établissements et organisations de formation à l’ère de la pandémie», «La solidarité dans la période de distanciation» et «La religion et la culture durant la pandémie».