Viandes blanches : Près de 29.000 quintaux commercialisés durant ramadhan

Le directeur général de l'Office national des aliments du bétail et de l'élevage avicole (ONAB), Mohamed Betraoui, a fait état, hier, de la commercialisation de près de 29.000 quintaux de viandes blanches durant le mois de ramadhan dernier, à un prix ne dépassant pas 250 DA/kg.

L'ONAB dispose actuellement de stocks suffisants de viandes blanches, estimés à 44.000 quintaux, dont des quantités seront mises, graduellement, sur le marché pour préserver le pouvoir d'achat du citoyen, a fait savoir M. Betraoui dans une déclaration à l'APS.

Un total de 61 points de vente ont été mis en place à travers 23 wilayas, notamment à Alger, Blida, Oran, Annaba, Constantine, Tlemcen, Mostaganem, Ghardaïa et Sidi Bel-Abbès, a-t-il poursuivi, soulignant que des points similaires dédiés à la commercialisation de viandes blanches ont été ouverts dans les wilayas du Sud, à savoir : Adrar, Illizi, El Menéa et Ghardaïa.

Dans le cadre des mesures préventives contre la propagation de la pandémie Covid-19 et du confinement imposé, des points de vente mobiles via des camions frigorifiques sillonnent les agglomérations à travers les différentes régions du territoire national pour la commercialisation des viandes blanches à des prix concurrentiels, a rappelé le responsable.