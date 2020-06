Vente de viande blanche : Soumise à des certificats sanitaires

À partir du mois d’octobre prochain, la commercialisation de la viande blanche dans les commerces de vente de volaille sera soumise à des certificats sanitaires approuvés par les services vétérinaires.

C’est du moins ce qu’est prévu dans le nouveau cahier des charges de régularisation et d'organisation de la filière avicole, signé par les acteurs de la filière.

Le cahier des charges sera imposé aux 20.000 éleveurs recensés à travers tout le territoire national et aux 59 importateurs des intrants. Il permettra la régularisation des opérations d'importation et de production de poussins, ainsi que la modernisation des espaces destinés à l'élevage de volailles.

Dans ce contexte, le président-directeur général de l'Office national des aliments du bétail et de l'élevage avicole (ONAB) a précisé à El Moudjahid que le nouveau cahier des charges prévoit un ensemble de procédures de contrôle de l'activité d'élevage de volaille en vue de moderniser et d'organiser la filière, tout en assurant la transparence et la traçabilité de la production pour mettre fin à toutes les formes de spéculation et de perturbation de la production.

Mohamed Betraoui cite parmi les nouvelles procédures qui entreront en vigueur à compter de la date de signature du cahier des charges l'installation de commissions mixtes entre les conseils interprofessionnels de la filière et les services agricoles des wilayas, qui auront pour mission d'inspecter les sites d'élevage de volailles et s’assurer qu’ils sont adaptés à abriter cette activité. Le texte met fin à l’importation des poussins destinés par les fournisseurs à la revente et autorise uniquement les éleveurs à les importer pour les destiner à la production de la viande blanche.

Le cahier des charges fixe également la valeur annuelle des importations selon les capacités de production locale à condition que le nombre de poussins importés annuellement ne dépasse pas les cinq millions. Ceci dans le but de prévenir une surproduction qui entraînera des pertes aux éleveurs, comme cela s'est produit au mois de ramadhan suite à l'effondrement du prix de vente à 120 DA/kg. Une chute qui a causé d'énormes pertes financières pour les éleveurs et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a été contraint d'ouvrir des magasins pour stocker l’excédent de la production et de l'acheter à un prix subventionné de 160 DA/kg. «Avec ce document, il y aura une meilleure identification des importateurs et une réelle programmation suivant les besoins nationaux», a précisé le DG de l’ONAB.

Le cahier des charges exige également aux éleveurs de traiter uniquement avec les abattoirs agréés des secteurs privé et public, qui sont soumis au contrôle périodique des inspecteurs vétérinaires pour s’enquérir des conditions de leurs activités.

Des étiquettes déterminant la date et l'heure de l'abattage sont, à cet effet, exigées au niveau de l’abattoir tandis que des échantillons du produit sont analysés quotidiennement pour vérifier la qualité du produit.

Dans le cadre des appels d'offres, Betraoui a indiqué que l'ONAB prendra en charge la mise à disposition des poussins et de l’aliment à tous les éleveurs, tout en leur permettant de choisir le mode de paiement par contrat tripartite qui engage l’Office, le Conseil professionnels et l’éleveur.

Ce dernier bénéficie de poussins et d’aliment et paie en quantités de viande blanche, soit par relation purement commerciale ou en payant ses dus directement.

Concernant ses estimations sur l'évolution des prix de la viande blanche après l’entrée en vigueur du cahier des charges, le DG de l’ONAB a indiqué que le prix oscillerait entre 280 DA et 300 DA, ce qui garantit la protection des marges bénéficiaires tant de l'éleveur que du propriétaire de l’abattoir, qui est également appelé à moderniser son activité en assurant le nettoyage et la stérilisation de son site et la conservation du produit dans des contenants adaptés.

Sur un autre volet, Betraoui a révélé que l’opération de mise sur le marché du stock de viande blanche se poursuit et a rappelé que l’Office a été contraint durant le mois du Ramadhan d’ajuster le prix de la viande blanche sur le marché après avoir atteint 400 DA/kg, ajoutant que cette opération est toujours en cours jusqu'à l'écoulement de toute la quantité, estimée à 61.000 tonnes.

Il soulignera qu'une grande partie du produit a été orientée vers les wilayas du Sud.

Salima Ettouahria