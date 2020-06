Electricité et gaz : Estimation automatique dans la facturation

La Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (filiale du groupe Sonelgaz) a annoncé, hier, sa décision de recourir à l’estimation automatique de la consommation moyenne de l’électricité et du gaz, affirmant que l'opération de distribution des factures aux abonnées a débuté cette semaine.

Contactée par l’APS, Mme Fatima Zahra Merzougui, chargée de la communication à la Sonelgaz a souligné que pour éviter un cumul des Redevances de consommation (RC) pour les abonnées, la société a recouru «à l’estimation automatique des niveaux de consommation de l’électricité, afin de garantir le respect du calendrier de facturation». «Les abonnées n’étant pas parvenus à payer leurs factures de consommation via le site lancé par la société depuis le début du confinement sanitaire en mars dernier, en raison d’un manque de maîtrise de ce mode de paiement, la société a recouru au système classique de paiement via les agences commerciales», a-t-elle soutenu. «Le système de télépaiement, adopté par la société s’inscrit dans le cadre des mesures de prévention contre le nouveau coronavirus, visant à préserver la santé du citoyen et celle des travailleurs au niveau des agences commerciales», a-t-elle poursuivi. Cependant, la société rassure ses clients de la continuité de l’approvisionnement en gaz et en électricité même pour les factures impayées, et ce jusqu’à la levée du confinement sanitaire, a ajouté la même responsable. «La société a commencé, en début de semaine, la distribution des factures aux abonnées et les équipes techniques ont entamé le relevé des compteurs», a-t-elle fait savoir. Mme Merzougui a indiqué, dans ce sens, que les agences commerciales de la société demeurent à l’écoute des préoccupations et doléances des citoyens.