Magasins d’habillement, salons de coiffure et restaurants : Les gérants espèrent une réouverture rapide

Le ministère du Commerce se penche actuellement avec les représentants des commerçants sur l'examen des mesures préventives pour la réouverture de certains commerces qui sont fermés depuis près de trois mois ce qui a engendré une situation financière délicate chez une grande partie des commerçants et artisans. Les pouvoirs publics ont pris des mesures strictes afin de lutter efficacement contre la propagation du coronavirus et éviter par la même occasion la contamination d’un grand nombre de personnes. Pour une éventuelle réouverture de certains magasins tels que les restaurants, les commerces d’habillement et les salons de coiffures, le ministre du Commerce, Kamel Rezig s’était réuni avec les représentants de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), de l’association nationale des commerçants et artisans (ANCA) et de la Chambre nationale du Commerce et de l’industrie (CACI) pour étudier les moyens et les mesures préventives.

Une rencontre qui a été favorablement accueillie par les commerçants impactées par cette fermeture depuis plus de deux mois d’autant plus que la crise sanitaire a coïncidé avec le mois sacré du ramadhan et la célébration de la fête de l’Aïd El Fitr.

Zoheir, un gérant d'un restaurateur et d'une cafeteria à Ouled Fayet souligne que depuis l’application des mesures préventives contre le coronavirus, les commerces ont été fermés ce qui veut dire que ses rentrées ont été nulles alors que les charges doivent être assumées.

«Je plaide pour une réouverture dans les plus brefs délais car au train ou vont les choses, nous risquons la faillite», a dit Zoheir. Il assure qu’il est entièrement prêt à respecter les conditions sanitaires de protection contre la pandémie du Covid-19 pour reprendre progressivement son activité et permettre à ses douze employés de reprendre le travail.

De son côté, Yacine, propriétaire d’un salon de coiffure a tiré la sonnette d’alarme précisant que ses finances sont au rouge surtout qu’il a un loyer à acquitter chaque mois. «Je suis dans l’obligation de payer mon loyer devant l’indifférence de propriétaire du local qui ne veut rien entendre», dit Yacine qui trouve que la situation a trop duré indiquant qu’il est urgent de permettre aux artisans de reprendre leur activité.

Pour sa part Khaled, propriétaire d’un magasin de chaussure pour enfant à El Biar a qualifié sa situation de catastrophique. «Le gros de mes ventes sont d’habitude engrangés durant le ramadhan et la veille de l’Aïd. Je n’ai rien vendu et continue à m’acquitter des charges», a indiqué le commerçant qui soulignera que la marchandise stockée dans le magasin —collection printemps-hiver— ne pourra pas être écoulée à la réouverture.

«Aujourd’hui, les pouvoirs publics devraient nous autoriser à rouvrir nos locaux pour au moins essayer de sauver nos commerces. On doit s’adapter et appliquer des mesures strictes de protection pour éviter de nouvelles contaminations», a-t-il- ajouté.

Mohamed Mendaci