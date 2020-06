Suisse : Un vaccin testé prochainement sur des souris

Un vaccin contre le Covid-19 développé à Genève sera testé sur des souris dans les semaines à venir et si les résultats sont positifs, des essais cliniques pourraient alors être rapidement menés, ont fait savoir mardi les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Le vaccin utilise la technique d'encapsulation cellulaire. Cette méthode fait déjà l'objet de tests cliniques de phase II menés par les HUG, en collaboration avec la société genevoise de biotechnologies MaxiVAX dans le domaine de l'immunothérapie des cancers.

L'encapsulation cellulaire sert à envelopper des cellules dans une membrane semi-perméable, puis d'injecter le tout chez des patients afin de diffuser en continu une substance désirée. La fonction de la membrane est de protéger les cellules implantées contre l'immunité cellulaire de l'hôte.

Selon les HUG, cette technique est parfaitement adaptée à l'administration chronique ou localisée de protéines recombinantes telles que les immuno-stimulateurs. Le potentiel vaccin combinerait un immuno-stimulateur et une cible spécifique du coronavirus, dans le cas présent, la protéine de surface Spike.

Si les essais précliniques puis cliniques se montrent concluants, ce procédé représente une piste de développement d'un vaccin. Le traitement pourrait alors être destiné en priorité aux personnes âgées et à celles qui présentent des comorbidités, les populations les plus à risque face au Covid-19.

Le projet de vaccin contre le SARS-Cov-2 est le fruit d'une collaboration entre les HUG, la société MaxiVAX, la Faculté de Médecine de l'Université de Genève (UNIGE) et le Centre de Recherche en Infectiologie de l'Université Laval de Québec, au Canada.