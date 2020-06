Chine : 10 millions d’habitants testés à Wuhan, 300 positifs

Une campagne de dépistage massive menée à Wuhan s'est achevée sur un bilan de 300 personnes positives sur 10 millions testées dans la ville chinoise à l'épicentre du Covid-19, ont indiqué mardi les autorités. La Chine a largement enrayé l'épidémie sur son territoire et ne rapporte plus chaque jour qu'une poignée de nouveaux cas

-la plupart du temps, le fait de voyageurs chinois rentrés de l'étranger.

Inquiète d'une deuxième vague potentielle, la municipalité de Wuhan a cependant lancé un grand dépistage à la suite de nouvelles infections consécutives à la levée du confinement de la ville début avril dernier.

Du 14 mai au 1er juin, plus de 9,8 millions de personnes ont ainsi été testées dans la métropole qui compte

11 millions d'habitants, ont indiqué les responsables lors d'une conférence de presse.

«Les chiffres montrent que Wuhan est désormais une ville sûre», s'est félicité Feng Zijian, directeur adjoint du Centre national chinois de contrôle et de prévention des maladies.

Les habitants faisaient ces dernières semaines la queue pour être dépistés dans de grandes tentes médicalisées, installées sur des parkings, dans des parcs ou des quartiers d'habitation. Chaque jour, environ un demi-million de tests ont été réalisés. Les 300 résultats positifs sont le fait de personnes asymptomatiques, ont souligné les autorités. La Chine ne les inclut toutefois pas dans ses statistiques des malades confirmés.