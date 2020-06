Croissant-Rouge algérien : Un don de 13 millions de DA de l’ABC Bank

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a reçu mardi une aide financière de 13 millions de dinars octroyée par la banque ABC Algérie pour soutenir les efforts de lutte contre la pandémie de nouveau coronavirus.

Dans une déclaration à la presse, à l’issue de la réception de cette aide, la présidente du CRA, Saïda Benhabiles a souligné que ce montant versé pour soutenir l’effort national de lutte contre le nouveau coronavirus, sera consacré à «l’acquisition d’une clinique mobile qui permettra de renforcer les capacités du CRA à atteindre les zones d’ombre et les régions enclavées».

Mme Benhabiles a ajouté que cette clinique mobile sera équipée du matériel médical utilisé dans les urgences pour les malades cardiaques et hypertendus, ainsi que les cas de détresse respiratoire, et viendra en aide aux malades souffrant de problèmes de santé dans les zones d’ombre.

Elle a ajouté, en outre, que le CRA participera aux opérations de vaccination des nouveaux nés contre la rougeole, prévue par le ministère de la Santé «dans le cadre d’une opération de grande envergure», grâce à cette clinique qui lui facilitera l’accès à ces régions.

A cette occasion, Mme Benhabiles s’est félicitée de l’élan de solidarité dont ont fait montre des «partenaires habituels» et témoigne de la crédibilité du CRA, appelant la banque à élargir le partenariat à l’après-pandémie.

Pour sa part, le directeur général de la banque ABC Algérie, Idir Nadir, a affirmé que la participation de la banque s’inscrit dans le cadre des efforts consentis dans la lutte contre la pandémie, estimant qu’il s’agit «d’une responsabilité collective qui incombe à tous et non pas uniquement au gouvernement», soulignant que le choix de son établissement a été motivé par les actions humanitaires connues du CRA à travers le territoire national.

Le groupe ABC Bank basé à

Bahreïn a créé un fonds régional pour contribuer à atténuer l’impact de la pandémie Covid-19 en faveur d’initiatives nationales et caritatives destinées à contenir la propagation du virus, à alléger le fardeau financier des personnes les plus touchées et à soutenir les travailleurs médicaux et les bénévoles en première ligne.