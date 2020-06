Bordj Bou-Arréridj : Baisse des agressions d’enfants

Les services de police ont rendu public le bilan des actions menées dans le cadre de la protection de l’enfance et font état de la baisse des agressions dont font l’objet les enfants. Le bilan fait état de 216 victimes en 2018, contre 185 en 2019, dont 59 lors des 5 premiers mois de cette année. 101 enfants ont été cités dans les différentes affaires traitées par la police en 2018 et 192 en 2020, dont 31 mineurs à être accusés de méfaits. En 2018, seulement 31 enfants se trouvaient en danger moral et en 2019 le nombre a augmenté à 74. Ce résultat a été réalisé grâce à la mobilisation de toutes les parties impliquées dans la protection de l’enfance dont les services de police, mais ces chiffres montrent qu’il reste beaucoup de travail à entreprendre dans ce cadre ; beaucoup trop de mineurs sont encore victimes d’agressions. Plusieurs autres sont poussés par les mauvaises conditions sociales et même des phénomènes comme le divorce avec ce que cela induit comme instabilité psychologique, à plonger dans la délinquance et le crime.

Pour sauver ces enfants d’un danger certain aussi bien pour leur santé mentale que physique, toute la société doit s’impliquer.



F. D.