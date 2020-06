Béchar : La sabulum thérapie : une spécialité de Taghit

Déjà connue pour être une véritable oasis enchanteresse, tant son site touristique reste à la fois aussi magique qu’attrayant, Taghit est aussi, pour une certaine catégorie de visiteurs, réputée pour être un pôle thérapeutique en matière de sabulumthérapie ou tout simplement de bains de sable.

En effet, nombre de visiteurs n’hésitent pas à opter pour le tourisme thérapeutique, en quête d’un remède, même temporaire, pour leurs rhumatismes et toutes autres maladies articulaires.

Cette forme de thérapie, bien connue sous le nom de bain de sable, est également appelée la sablothérapie, psammatothérapie, arénothérapie, ou encore l’enterrement curatif dans le sable.

Elle s’avère être, en fait, une médecine douce pour les personnes qui souffrent de rhumatisme, de polyarthrite, de lombalgies et même de certaines maladies de la peau. Néanmoins, elle ne peut convenir aux personnes atteintes de maladies chroniques, n’ayant pas obtenu, au préalable, un avis médical et subi un bilan approprié.

Ce type de cure serait donc très efficace, selon plusieurs utilisateurs. Pratiquée depuis très longtemps, ce traitement, dont les habitants de Taghit en ont fait une spécialité, a dépassé les frontières territoriales de la wilaya de Béchar, si bien que cette localité est prise d’assaut par des curistes, en majorité des personnes âgées et venues des quatre coins du pays. Des familles offrent le gîte et aussi la nourriture à ces curistes, puis s’empressent d’entamer leur travail, qui consiste avant tout à préparer la fosse chaude pour ensevelir ensuite (jusqu’au cou) les corps des malades, avec la tête bien à l’ombre d’un parasol et en leur fournissant de l’eau fraîche, tout au long de la durée de la cure qui peut durer entre 2 et 4 heures et pour éviter toute déshydratation.

À sa sortie de la fosse de sable, parfois brûlante, la personne est enveloppée alors dans une couverture et invitée à déguster un bol de soupe aux herbes médicinales. Une entreprise qui doit être renouvelée entre 3 jours et une semaine, selon les cas. Souvent interrogés sur les bienfaits de ce genre de thérapie, les curistes attestent qu'ils y trouvent un grand soulagement, même si les effets de ce sable chaud ne peuvent constituer un remède définitif à leurs souffrances.

Taghit a une réputation qu’elle s’est forgée au fil du temps aussi bien par la beauté de son site naturel que par les différentes manifestations qu’elle organise tout au long de l’année (tourisme chez l’habitant, ski sur sable, visites guidées, artisanat local…).

Ramdane Bezza