Santé : Lavage des mains : Un geste anodin ?

L’hygiène est un «passeport» pour ne pas tomber malade ou tout simplement rester en bonne santé. Tout le monde s’accorde à dire, aujourd’hui, que l'infection par un microbe ou un virus passe aussi par les mains, source de maux et malheurs.

Les spécialistes de la santé, de l’environnement et biens d’autres s’accordent tous à dire que pour être en bonne santé il est vivement recommandé de veiller fréquemment au lavage des mains. En d’autres termes, ce serait suicidaire de badiner avec une question aussi cruciale. Le coronavirus et toutes les maladies qui ont touché, jusque-là, l’humanité, à travers des siècles, ont eu comme cause directe ou indirecte le non respect de cette notion de salubrité des mains qui fait ou défait notre état, système de bien-être. Pour l’OMS, les organisations mondiales en rapport avec l’environnement, la protection du consommateur et autres organismes, il existe une relation étroite entre l’insalubrité sous toutes ses formes et de nombreuses épidémies et problèmes de santé. La qualité du cadre de vie se répercute, du coup, sur notre bien-être physique et moral. Il faut le dire, les études et les conseils des spécialistes et leur respect bien sûr vont dans ce sens. Il n’y a point de doute, le manque d’hygiène ou tout simplement un laxisme ou permissivité sont à même d’avoir des conséquences dangereuses, voire catastrophiques sur notre immunité, nos organes vitaux, bref notre santé général. Le coronavirus, une fois de plus, a prouvé que notre sécurité dépend, en grande partie, d’un lavage efficace et infaillible de nos mains. En effet, l’importance de ne pas transgresser aux règles élémentaires d’hygiène, tous les jours, est sérieux. Banaliser cette affaire, c’est jouer avec le feu, diront les médecins qui en savent un bout sur ce sujet, tranché, depuis longtemps, à la faveur des évènements et des pandémies qui ont laissé des traces dans de nombreux pays. C’est que les mains sont très «actives» et une mauvaise hygiène expose les personnes à tous les dangers possibles et imaginables, d’autant plus que l’on se sert de nos mains, tous les jours pour saluer des personnes, manipuler des objets et bien d’autres gestes quotidiens qui attestent la mission de celles-ci. Le Covid-19 est venu d’ailleurs, une fois de plus, rappeler, à chacun, que le lavage des mains n’est certainement pas un geste anodin ou superflu. Mieux encore, une protection contre les virus et les bactéries renvoie à la promotion, voire l’enseignement du lavage des mains pour minimiser les risques de contamination. Certes, l’air est un facteur de transmission, mais également les mains. Se laver les mains avec du savon est une pratique courante, simple et élémentaire paraît pour beaucoup néanmoins l’efficacité de la pratique en question est tributaire de techniques, recommandées, par l’OMS et les spécialistes de la santé. Certains seront même tentés de dire que quoi de plus banal de se laver les mains, pourtant s’attarder sur les petits secrets et détails de ce geste est plus que nécessaire. Aujourd’hui, nous sommes tous tenus, de nous réconcilier avec le lavage des mains, à travers l’apprentissage des bonnes pratiques et surtout l’enseignement de celles-ci aux enfants.



Samia D.