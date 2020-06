Conjoncture : Structure économique à revoir

Les dernières statistiques de l’ONS font ressortir un taux d'inflation annuel en Algérie à 1,8% durant le mois d'avril dernier, soit une moyenne stable inscrite dans la même cadence des taux précédents (février - mars 2020). L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel à avril 2020, est le taux d'inflation moyen annuel calculé en tenant compte de 12 mois, allant du mois mai 2019 à avril 2020 par rapport à la période allant de mai 2018 à avril 2019, explique l’office. Mesurée à partir de l’indice des prix à la consommation des biens et services, l’inflation est le produit d’une augmentation soutenue du niveau général des prix des catégories de produits cités dans une économie sur une période donnée. L'inflation traduit par conséquent, une évolution à la hausse du coût de la vie à mesure qu’évoluent les prix en question. Par conséquent, ce phénomène de l’économie représente « une mesure quantitative du taux auquel le niveau de prix moyen d'un panier de biens et services sélectionnés dans une économie augmente sur une certaine période de temps ». On comprend dès lors que c'est une résultante d’une équation où les prix montent et où « unité monétaire achète effectivement moins que lors des périodes précédentes ». Loin d’être spécifique à notre économie, l’inflation est ressortie dans les bilans les plus performants mais toutefois à des degrés distants, les caractéristiques et lois régissant les marchés n’étant pas les mêmes. Aussi, la conjoncture économique actuelle dicte la nécessité de soutenir le pouvoir d'achat des algériens, particulièrement en ces temps de crise afin de préserver l'économie nationale de l'inflation, a souligné récemment le professeur et analyste en économie, M. Mohamed Cherif Belmihoub, sur les ondes de la radio nationale, tout en appelant « les pouvoirs publics, le patronat ainsi que les syndicats à se partager cette charge ». Une démarche censée permettre de maintenir l'activité économique nationale et éviter ainsi l’inflation. L’expert a mis l’accent sur l’urgence de passer à la concertation entre les pouvoirs publics, le patronat et les syndicats pour essayer de trouver les moyens d’aller vers ces objectifs. Aussi, si la variation et l’évolution des prix à la consommation des biens et services est un facteur clé dans le calcul de l’inflation, cette dernière ne peut être négligée dans l’analyse du modèle de développement algérien, d’où les préoccupations des experts et leur appel à une diversification urgente de l’économie. L’autre élément à ne pas omettre réside dans l’intervention des pouvoirs publics à travers un système de subventions, et de soutien aux prix des produits alimentaires de base pour stabiliser les prix à la consommation et contenir les tensions inflationnistes. Toutefois, cette politique révélée inefficace par les experts et insoutenable par les pouvoirs publics, et qui a montré ses limites a prouvé que si elle enraye provisoirement le phénomène de l’inflation, elle ne peut pour autant le résoudre. Il reste donc à redéfinir cette politique sociale, et par de, les véritables indices et facteurs sous-jacents à l’inflation dans notre pays.

D. Akila