Financement monétaire du déficit budgétaire : Pas de risque inflationniste

Le déficit budgétaire s’érige en une équation complexe. Avec la double crise, Covid-19 et chute inédite des prix de pétrole, la situation pourrait s'aggraver. S’exprimant à ce sujet, deux enseignants à l’université de Bejaia, Halim Zidelkhil et Aissa Mouhoubi, affirment que «le déficit budgétaire est présent avant même cette chute des recettes des hydrocarbures. Bien que ce déficit soit comblé, cela est dû notamment au manque de rationalisation des dépenses budgétaires».

En chiffres, sera enregistrée une contreperformance dans le cadre du PLFC de l’ordre de -1976,9 milliards de dinars, soit -10,4% par rapport au PIB, contre -1533,4 milliards de dinars prévu dans la LF initiale pour 2020 (-7,2% du PIB). Il en est de même pour la balance des paiements qui devrait également enregistrer un déficit de l’ordre de 18,8 milliards de dollars, contre 8,5 milliards de dollars prévu dans la LF initiale. A propos de l’implication du financement non conventionnel dans l’inflation, les universitaires relèvent que les sommes déjà émises et celles qui le seront jusqu’à 2022 «seront inflationnistes si elles sont allouées au financement des dépenses de fonctionnement». Cela dit, sur les 6.556,2 mds de DA, seul, 3.114,4 mds de DA sont injectés dans l’économie. Dans cette optique, rappelons que la Banque d’Algérie a entamé en janvier 2018 des opérations de reprises de liquidité et de constitutions de la réserve obligatoire. La Banque d’Algérie a augmenté le taux, de cette dernière, de 4% à 8%. L'utilisation appropriée de ces instruments, notent MM. Zidelkhil et Mouhoubi, «a permis de stériliser l'excédent de liquidité induit par le programme de financement monétaire».

Enchaînant, ils indiquent que l’implication du taux de change pour financer le budget «est une politique implicite, et ses liens avec l’inflation sont doubles, en l’occurrence par la monétisation des avoirs extérieurs en augmentant la liquidité bancaire en monnaie domestique et par les prix relatifs à l’importation en augmentant les prix des intrants et des produits finis importés». Dans leur analyse, les deux enseignants expliquent qu’en Algérie, le financement monétaire des déficits, «n’a pas un fort biais inflationniste contrairement à celui conjugué aux autres modes de financement notamment celui de la politique de change». Par ailleurs les deux universitaires soulignent que le financement des déficits budgétaires de l’Etat algérien, entre 2000 et 2019, s’est opéré en faisant appel, hormis le Fonds de Régulation des Recettes et l’Emprunt National pour la Croissance Economique, à l’autorité monétaire par des séries de dévaluations, de l’ouverture du guichet de refinancement des banques et à la procédure de financement non conventionnel depuis la loi N°17-10 du 11 octobre 2017.

A ce sujet il convient de préciser que selon le ministre des Finances, ce déficit survient en raison de la baisse des revenus du pétrole et du gaz. «Le gouvernement a projeté les recettes d’exportation de pétrole et de gaz pour 2020 à 17,7 milliards de dollars, contre une prévision de 35,2 milliards de dollars annoncée avant l’épidémie du nouveau coronavirus qui a provoqué une forte baisse des prix mondiaux du brut» a -t-il déclaré à l’Assemblée Nationale.

Fouad Irnatene