Contrôle, contentieux et recouvrement fiscal : «Préserver la viabilité des finances publiques»

Les opérations de contrôle fiscal menées en 2019 avaient permis le recouvrement de 100 milliards de DA en droits et amendes, un montant représentant une hausse de 27% par rapport à 2018.

«La réalisation d’une bonne gouvernance fiscale nécessite une meilleure prise en charge des acteurs de la fiscalité, notamment sur le plan contrôle, contentieux et recouvrement fiscal», affirme Samir Mahtout de l’Université de Bejaia. A ses yeux, le système de recouvrement en vigueur «demeure faible dans la mobilisation des recettes fiscales, et ce principalement en raison de l’incivisme fiscal et d’autres insuffisances organisationnelles, techniques et fonctionnelles». Le poids de plus en plus lourd des «RAR», explique-t-il, «ne peut être expliqué que par l’incivisme fiscal des contribuables envers le financement des charges publiques et ce malgré les différentes mesures adoptées par l’administration fiscale pour alléger les dettes fiscales, particulièrement à travers la soustraction des pénalités de retards pour chaque paiements intégral et les diverses possibilités de rééchelonnement des dettes fiscales ainsi que les nombreuses facilités pour la souscription des calendriers de paiements». Relevant que les restes à recouvrer ont atteint un «seuil critique» pour leurs recouvrements en dépit de toutes les prérogatives de l’administration fiscale et de l’intensification des réformes fiscales, l’universitaire souligne l’urgence «renforcer l’efficience du recouvrement des dettes fiscales d’une part, et d’autre part assainir hâtivement les restes à recouvrer afin de préserver la viabilité des finances publiques». En effet, le total des arriérés à recouvrer pourrait atteindre, selon les dernières estimations, expliquait le premier argentier du pays, près de 4.000 milliards de DA en suspens depuis des années et dont le recouvrement d’une partie pourrait être difficile. S’appuyant sur des moyens informatisés disponibles, les dernières investigations permettent d'identifier plusieurs contribuables concernés par ces arriérés, de recouvrer ce qui pouvait l'être et d’annuler ce qui ne pourrait plus être recouvré par l'Administration des impôts, conformément à la loi. Quant aux plaintes déposées par l’administration fiscale à l’encontre des contribuables accusés d'’évasion fiscale, le ministre a précisé que le nombre dépasse les 700 qui sont actuellement en instance au niveau des services de la Justice. Sur cette question, M. Mahtout précise que «la législation fiscale algérienne n’a pas prévu un code spécifique au recouvrement de différentes catégories d’impôts et taxes». Soulignons que la législation fiscale algérienne notamment dans son article 94 du Code des procédures fiscales prévoit, pour des raisons et justifications précisées par voie réglementaire, un traitement spécifique pour les impôts et taxes qui reste à recouvrer (RAR) ou qui sont irrécouvrables. En effet, indique l’universitaire, «les cotes, soit les droits ou les impôts et taxes, qui n’ont pas pu être recouvrées durant une période déterminée font l’objet du traitement comptable suivant : l’admission en non-valeur, l’admission en surséance et enfin la demande en décharge ou en atténuation de responsabilité».

Fouad Irnatene