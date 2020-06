Grand angle : La colère monte

Les manifestants américains ne décolèrent pas. Les violences qui ont éclaté après la mort d’un Afro-Américain tué par un policier blanc sont de l’avis de nombreux observateurs du «jamais vu depuis l’assassinat en 1968 de Martin Luther King». C'est dire l'ampleur de cette colère qui gagne de plus en plus le pays. En ce début de juin 2020, ce sont pas moins de 75 villes qui sont affectées. Mais il ne faut pas se leurrer, ce déferlement de colère, née des violences policières et surtout de l’impunité de leurs auteurs, couvait depuis longtemps. La gestion catastrophique de la pandémie de

Covid-19 n’a fait qu’exacerber le sentiment d’injustice ressenti par de nombreux Américains en mettant à nu tous les dysfonctionnements du système américain. Le fait que la communauté afro-américaine ait été particulièrement frappée par la pandémie n'est donc pas pour surprendre, d'autant qu'elle a fait 33 millions de chômeurs en sept semaines. La perte de ces emplois n'a pas manqué de creuser davantage les inégalités criantes d’une société profondément inégalitaire. C’est dire que l'explosion sociale à laquelle est confrontée aujourd’hui Donald Trump était inévitable. Les Américains qui sont dans les rues étaient à l'affût du moindre incident. La mèche qu’ils attendaient a été allumée par le policier responsable de la mort de la mort de George Floyd, le 25 mai dernier à Minneapolis. Les centaines de milliers d'Américains ne protestent pas uniquement contre les brutalités policières, c'est aussi contre le racisme et les inégalités sociales qu'ils crient leur colère. Le président Donald Trump qui est confronté aux désordres civils les plus graves de son mandat et ce, à quelques mois de l'élection présidentielle qu'il espère gagner, a promis de restaurer l’ordre. Il menace aussi de déployer l'armée pour faire cesser ces violences qu'il qualifie de «terrorisme intérieur». Mais s'il est certain que l'ordre sera rétabli et que les manifestations cesseront, il n'en reste pas moins vrai aussi que l'Amérique n'en sortira pas indemne de ce nouvel épisode de violences. Elle gardera les stigmates de ces jours où des milliers de personnes sont sortis pour crier haut et fort leur ras-le-bol et leur frustration dans un pays où les plus vulnérables sont systématiquement sacrifiés. «Les gens sont en colère, ils sont épuisés», a déclaré le responsable de la campagne «halte à la violence armée» à Amnesty international Etats-Unis. il estimera aussi que le pays a besoin d'une «réforme structurelle pour éradiquer le racisme et modifier en profondeur l'approche vis-à-vis de l'application des lois et des droits humains» .

Nadia K.