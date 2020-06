Attentat à la mosquée de Kaboul : 2 morts et 2 blessés

Une bombe a explosé mardi dans une mosquée de la capitale afghane, Kaboul, tuant deux personnes, dont le chef de prière de la mosquée, et en blessant deux autres, a indiqué un responsable. Tariq Arian, porte-parole du ministère de l'Intérieur de l'Afghanistan, a déclaré que la bombe visait la mosquée Wazir Akber Khan, lorsque les fidèles se sont rassemblés pour les prières du soir. La mosquée est située dans une zone diplomatique de haute sécurité, à proximité des bureaux de plusieurs organisations internationales et ambassades. Selon des spécialistes l’attentat est l’œuvre de Daesh, très actif dans la capitale afghane ces dernières semaines. Le Mollah Mohammad Ayaz Niazi était l'une des deux personnes tuées lors de cette attaque. Blessé dans l'explosion, il est décédé plus tard à l'hôpital. Niazi était un religieux bien connu et était également professeur à l'Université de Kaboul au département de droit islamique. Le président Ashraf Ghani a fermement condamné cet attentat qui «révèle la brutalité et l'inhumanité de ceux qui ont délibérément commis des violences contre nos oulémas et des innocents». L'EI a revendiqué samedi dernier la responsabilité d'un attentat à la bombe contre un bus appartenant à une station de télévision locale à Kaboul, tuant deux employés de la station.