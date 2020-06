G7 : L’UE rejette la réintégration de la Russie

L'Union européenne a rejeté mardi toute suggestion selon laquelle le Groupe des Sept économies avancées pourrait être élargi pour inclure la Russie et a averti Washington qu'elle ne pourrait pas modifier seule les règles du groupe. Le président américain Donald Trump a rejeté samedi le G7 en tant que «groupe de pays très dépassé» et a déclaré qu'il inviterait les dirigeants de l'Australie, de la Russie, de la Corée du Sud et de l'Inde à rejoindre le sommet des dirigeants reprogrammé en septembre. L'UE a déclaré qu'elle considérait le G7 comme un cadre multilatéral vital qui ne peut pas être modifié de manière permanente par le président du groupe, actuellement les États-Unis, a déclaré mardi un porte-parole de l'UE. «La participation de la Russie au G8 a été suspendue jusqu'à ce que la Russie change de cap et que l'environnement permette au G8 d'avoir à nouveau une discussion significative. Ce n'est pas le cas actuellement», a déclaré le porte-parole. La Russie a été expulsée de ce qui était alors le Groupe des huit en 2014 lorsque le prédécesseur de Trump, Barack Obama, était président américain, après que Moscou a annexé la région de Crimée. La Russie détient toujours le territoire, et divers gouvernements du G7 ont rejeté les appels précédents de Trump à réadmettre Moscou. «Bien qu'il soit de la prérogative du président du G7 -en l'occurrence les États-Unis- d'envoyer des invitations à d’autres dirigeants, qui reflète les priorités de l'hôte, le changement de composition ou de format sur une base permanente ne l'est pas», a déclaré le porte-parole. La Grande-Bretagne et le Canada se sont également prononcés contre l'idée de laisser la Russie revenir dans le forum. Et Moscou lui-même a déclaré que la proposition de Trump d'inviter la Russie à un sommet élargi du Groupe des Sept soulevait des questions, mais ses diplomates demanderaient des éclaircissements à Washington.