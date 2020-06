Conférence internationale des donateurs pour le Yémen : La désillusion

L'ONU n'a récolté mardi que la moitié des 2,4 milliards de dollars réclamés pour tenter de mettre fin à la grave crise humanitaire au Yémen, ravagé par la guerre et le nouveau coronavirus, à l'issue d'une conférence virtuelle organisée avec l'Arabie Saoudite. Un total de 1,35 milliard de dollars en promesses ont été récoltés, a indiqué à la presse une porte-parole de l'ONU. Les travailleurs humanitaires sont confrontés à une «course contre la montre» pour éviter une aggravation de la double crise dans le pays, le plus pauvre de la péninsule arabique, avait averti plus tôt le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Cette conférence a été organisée alors que les organisations humanitaires s'inquiètent d'une propagation rapide du virus au Yémen. Ce défi sanitaire s'ajoute à la crise humanitaire, la pire au monde selon les Nations unies, après plus d'une demi-décennie de guerre. Depuis mars 2015, l'Arabie Saoudite intervient au Yémen à la tête d'une coalition militaire qui appuie le gouvernement yéménite contre les rebelles Houthis. La guerre a fait des dizaines de milliers de morts, pour la plupart des civils, et l'ONU affirme qu'environ 24 millions de Yéménites -plus des deux tiers de la population- dépendent d'une forme ou d'une autre de l'aide humanitaire. Lors de la conférence, l'Arabie saoudite a promis 500 millions de dollars d'aides. Les Etats-Unis, ont promis 225 millions de dollars et l'Allemagne a annoncé 139 millions de dollars. Le Royaume-Uni, a promis environ 199 millions de dollars. «Nous apprécions les promesses faites aujourd'hui mais elles sont loin de ce qui est nécessaire pour atténuer les souffrances», a réagi Jan Egeland, du Norwegian Refugee Council. «Des millions de Yéménites sont confrontés à la double peine de la famine et de la pandémie», a-t-il ajouté. Plus tôt, M. Guterres avait estimé à 2,41 milliards de dollars le montant de l'aide nécessaire essentielle de juin à décembre, dont des programmes pour lutter contre le Covid-19. Un total de 180 millions de dollars sont nécessaires pour lutter contre le Covid-19, a estimé pour sa part le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires, Mark Lowcock. La situation humanitaire dans l'ensemble du pays risque de s'aggraver: les organismes d'aide intervenant dans le pays se dirigent vers un «gouffre budgétaire», a prévenu Jens Laerke, porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaire des Nations unies (Ocha).