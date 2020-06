Russie : Poutine signe la politique de dissuasion nucléaire

Le président Vladimir Poutine a approuvé mardi la politique de dissuasion nucléaire de la Russie qui lui permet d'utiliser des armes atomiques en réponse à une frappe conventionnelle visant le gouvernement et les infrastructures militaires critiques du pays. En incluant une attaque non nucléaire comme déclencheur possible de représailles nucléaires russes, le document semble envoyer un signal d'avertissement aux États-Unis. Le nouveau libellé élargi reflète les préoccupations de la Russie concernant le développement d'armes potentielles qui pourraient donner à Washington la capacité d'éliminer des éléments clés des moyens militaires et des installations gouvernementales sans recourir aux armes atomiques. Conformément à la doctrine militaire russe, le nouveau document réaffirme que le pays pourrait utiliser des armes nucléaires en réponse à une attaque nucléaire ou une agression impliquant des armes classiques qui «menace l'existence même de l'État». Mais le document de politique propose désormais une description détaillée des situations susceptibles de déclencher l'utilisation d'armes nucléaires. Ils comprennent l'utilisation d'armes nucléaires ou d'autres armes de destruction massive contre la Russie ou ses alliés et une attaque ennemie avec des armes classiques qui menace l'existence du pays. En plus de cela, le document indique maintenant que la Russie pourrait utiliser ses arsenaux nucléaires si elle obtient des «informations fiables» sur le lancement de missiles balistiques ciblant son territoire ou ses alliés et également en cas «d'impact ennemi sur un gouvernement ou des forces armées d'une importance critique» installations de la Fédération de Russie, dont l'incapacité pourrait entraîner l'échec des mesures de rétorsion des forces nucléaires. La référence à une frappe non nucléaire comme déclencheur possible de représailles nucléaires reflète l'inquiétude de Moscou concernant les plans militaires américains et de ses alliés de l’Otan. La constitution de forces conventionnelles près des frontières de la Russie et le déploiement de moyens de défense antimissile et d'armes spatiales figurent parmi les menaces identifiées par Moscou dans le nouveau document.