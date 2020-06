Libye : Reprise des pourparlers de paix ?

La réalité sur le terrain, marquée par des combats violents et des bombardements intensifs, ne reflète nullement la dernière annonce des Nations unies sur une éventuelle reprise des pourparlers de paix en Libye. Ainsi, la Mission des Nations unies en Libye vient de faire part de la volonté des belligérants de reprendre les pourparlers de cessez-le-feu.

La Manul a déclaré qu'elle espérait que le nouveau cycle de négociations «marquerait le début d'une accalmie sur le terrain», afin de permettre aux services sanitaires du pays, de mieux prendre en charge la lutte contre l’épidémie du coronavirus.

Les délégués du camp de Khalifa Haftar basés à l'est et ceux du gouvernement national (GNA), reconnu par l'ONU et siégeant à Tripoli, devront mener des discussions par vidéoconférence en raison du Covid-19, a indiqué la mission de l'ONU. Pour l’instant on ignore la date du début de ces pourparlers, ni les modalités qui définissent l’ordre du jour. Alors que la guerre par procuration alimentée par des ingérences étrangères a engendré un statut-quo sur tous les fronts, la Manul indique que «les deux parties, ont opté pour la voie de la sagesse avant de sombrer dans le gouffre de la violence, sans fond». Pour l’instant on n’enregistre aucune réaction aussi bien du côté du GNA que du camp Haftar. Une prudence sans doute justifiée par les échecs des précédentes tentatives. Dimanche, les Forces armées arabes libyennes autoproclamées du Maréchal Haftar ont repris la ville stratégique d'al-Asabaa, à environ 50 kilomètres au sud de la capitale, après avoir lancé des frappes aériennes sur les milices de la région, selon le porte-parole des forces de l’homme fort de Benghazi, Ahmed al-Mosmari.

