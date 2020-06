Société de gestion des gares routières d’Algérie : Préparatifs pour la reprise des activités

Le secteur des transports se prépare activement à la reprise de ses activités dans l’attente d’un feu vert des pouvoirs publics.

La Société de gestion des gares routières d’Algérie (SOGRAL) n’est pas en reste et se prépare, elle aussi, à une éventuelle reprise de ses activités. Contacté par El Moudjahid, son chargé de communication et responsable médias rappelle d’abord que l'entreprise a mis à profit le confinement pour procéder quotidiennement à la désinfection des gares routières du pays et entreprendre de nombreuses opérations de rénovation. A propos d’un éventuel déconfinement, Mahfoud Gacem nous a affirmé que SOGRAL se prépare activement à cette option en ayant pris une série de mesure strictes. «Dès la reprise de nos activités, nous soumettrons l’accès à nos gares routières à une prise de température et à une obligation de porter la bavette. Nous mettrons également à disposition des passagers du gel hydro-alcoolique en grande quantité», a-t-il expliqué, assurant que les agents de sécurité ont déjà reçu pour instruction d’empêcher tout rassemblement de plus de deux personnes à l’intérieur des gares routières.

Il indique que d’autres mesures sont prévues pour faire respecter la distanciation sociale. «En effet, nous avons prévu une distance d’un mètre et demi entre le voyageur et le guichetier. Les agents de sécurité veilleront à ce que cette mesure soit respectée. La préoccupation majeure de Sogral est de protéger ses employés mais aussi les voyageurs», a-t-il soutenu.

A ce titre, le chargé de communication de SOGRAL a révélé que le PDG de l’entreprise, Azzedine Bouchida, a ordonné à la direction de la prévention et de la sécurité d’attribuer à l’ensemble du personnel de SOGRAL des gants et des bavettes et de procéder à la désinfection de plus de 80 gares routières au niveau de l’ensemble du territoire national. Il a confié également que SOGRAL va séparer les passagers au départ de ceux de l’arrivée. «Les voyageurs qui se trouveront à l’arrivée ne pénétreront pas au sein de la gare routière et auront un couloir spécifique pour rejoindre l’extérieur. Cette mesure vise à séparer les passagers pour éviter le contact physique», a-t-il souligné en affirmant que les bus accédant à la gare routière du Caroubier se verront, conformément aux instructions du ministère des Travaux publics et des Transports, inspecter pour voir s’ils se sont conformés à l’ensemble des mesures arrêtées.

Gacem a appelé les citoyens à respecter scrupuleusement ces dispositions pour pouvoir faire face à cette maladie et lutter efficacement contre sa propagation et a salué l’ensemble du personnel de l'entreprise pour leurs efforts.

Sami Kaïdi