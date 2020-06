Après les dernières décisions du Conseil des ministres : Les commerçants soulagés

L’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) a favorablement accueilli les décisions prises lors du Conseil des ministres relatives aux aides aux commerçants et artisans impactés par la pandémie de la Covid-19 et l’examen des voies et moyens de lever progressivement le confinement sur certaines professions et activités commerciales.

Dans un communiqué, l’organisation présidée par Hadj Tahar Boulenouar se félicite en effet de ces mesures, à l’instar de l’exonération fiscale et de l’examen avec les partenaires sociaux de la formule idoine pour la levée progressive du confinement et salue la décision de poursuivre le versement de l'allocation de 10.000 DA jusqu'à la levée du confinement, avec le maintien de la liste ouverte afin de permettre aux personnes impactées de s'y inscrire.

A ce propos, l’ANCA prévoit de soumettre aux services ministériels concerné une liste des activités commerciales et artisanales éligibles à la reprise en élaborant un guide pour chaque activité adapté aux mesures de confinement. Elle réitère par ailleurs son appel à l’adresse des citoyens afin de respecter les mesures de prévention du Covid-19 liées notamment au port du masque et à la distanciation en vue de protéger leur vie, d’assurer la continuité des activités commerciales et de reprendre un train de vie normal. De son côté, le président de l’Association nationale de protection et d'orientation des consommateurs soutient la décision de la levée graduelle du confinement pour certaines activités commerciales, selon un plan bien étudié, et estime, dans une déclaration accordée à El Moudjahid, qu’il y a un aspect «qui ne peut pas être discuté», en l’occurrence celui de la santé. «Nous ne pouvons pas débattre les décisions prises par le ministère de la Santé ou le Comité scientifique car nous ne sommes pas des spécialistes.

Nous ne pouvons pas contester des décisions qui s’opposent à l’avis des spécialistes de la santé», a souligné Mustapha Zebdi. Ce dernier assure que de nombreux commerçants ont été affectés financièrement et moralement après la fermeture de leurs magasins en raison de la pandémie de Coronavirus. «Nous allons œuvrer pour que cette décision prise par les plus hautes autorités ne soit pas un échec», a-t-il ajouté.

Et pour cause, le président de l'APOCE a mis en garde contre tout laxisme dans le respect des mesures de prévention et insisté sur la nécessité de tirer les leçons des épisodes vécus au début du mois de ramadhan lorsque les autorités avaient autorisé la réouverture de certains commerces avec des scènes de bousculades et de non-respect de la distanciation sociale, etc.

«Les consommateurs doivent rester vigilants et prudents, car ouvrir des magasins, même progressivement, ne signifie pas que l'épidémie a disparu. Nous avons vu comment la levée progressive du confinement a conduit auparavant à une augmentation du nombre de cas de contamination. La prudence reste donc de mise», a souligné Zebdi.



Des décisions importantes sont attendues



Pour sa part, le président de l'Organisation nationale des entreprises et de l'artisanat (ONEA) a confié que son organisation avait entamé des concertations avec plusieurs départements ministériels concernant les décisions prises par le Conseil des ministres en vue de trouver une solution «immédiate» aux entreprises qui souffrent de problèmes financiers et menacées de faillite.

Mustapha Roubaïne a affirmé que l'organisation a soumis des propositions au gouvernement afin de relancer plusieurs activités commerciales avec l'adoption de mesures strictes pour prévenir la propagation du la pandémie du Covid-19. «Ces mesures engageront à la fois les clients et les commerçants», a-t-il expliqué, affirmant que le gouvernement pourrait décider de revoir les mesures de confinement concernant un certain nombre d'activités commerciales. Il a appelé à ce sujet les opérateurs économiques à la retenue et à gérer cette crise avec sagesse.

Salima Ettouahria