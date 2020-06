Association générale des entrepreneurs algériens : Relancer le secteur du BTPH

Le secteur du bâtiment est à l’arrêt depuis près de trois mois, en raison de la crise sanitaire engendrée par le Covid-19. Des centaines de projets et de chantiers ont subitement cessé par mesure de sécurité afin d’éviter la propagation du virus parmi les ouvriers qui sont des milliers à travailler de jour comme de nuit pour achever les nombreux programmes de logement lancés par le gouvernement depuis plusieurs années.

Lors du dernier Conseil des ministres, plusieurs décisions ont été prises dont l’examen avec les partenaires sociaux de la formule idoine pour la levée progressive du confinement pour certains métiers et activités commerciales à moindres risques de propagation du coronavirus outre les activités ayant un impact direct sur la vie du citoyen après un long arrêt. Il a été question aussi de la levée progressive du confinement dans le secteur du BTPH suivant un plan étudié par le Premier ministère, en collaboration avec le ministère de la Santé et le Comité scientifique du suivi du Covid-19.

Contacté par El Moudjahid pour avoir l’avis des professionnels du secteur sur cette nouvelle décision, le président de l’Association générale des entrepreneurs algériens (AGEA) considère que la décision du déconfinement du secteur du bâtiment a été précise pour rouvrir les chantiers à l’arrêt dans la mesure où il existe, a-t-il noté, des chantiers urgents qu’il faut prendre en considération tels les projets de réalisation des logements dont les bénéficiaires commencent sérieusement à s’impatienter.

A la question de savoir si la décision de la levée du confinement du secteur du bâtiment et des travaux publics était prématurée, Mouloud Kheloufi estime que «les décideurs n’ont pas eu le choix» et qu’il fallait «tôt ou tard autoriser les sociétés de BTPH à reprendre leur activité d’une façon progressive, en respectant les mesures de protection et de sécurité», et d’enchaîner : «C’est une décision prise suite à l'amélioration progressive relevée en matière de lutte contre la propagation de la pandémie de Coronavirus, mais cela ne veut pas dire que le risque n’existe plus.»

Pour notre interlocuteur, le déconfinement dans le secteur doit passer par plusieurs étapes. En premier lieu, il est primordial, à ses yeux, d’autoriser les activités des industriels, des fabricants des matériaux de construction et autres grossistes sachant que les entreprises de réalisation ne peuvent pas reprendre les chantiers de construction sans la disponibilité des matériaux de construction. «Comme deuxième étape, il est important d’autoriser les transporteurs pour l’acheminement de tout le matériel et les équipements nécessaires à la réalisation des projets de bâtiment et travaux publics. Il ne faut pas oublier également le transport du personnel et des ouvriers. En somme, il faut mettre en place toute une logistique pour relancer le secteur», a relevé le président de l’AGEA

Mais après un arrêt de plusieurs mois et, déjà, une année difficile en 2019, les entreprises de BTPH vont renouer avec leur activité avec 50% de leurs capacités. D’autant plus qu’on s’approche de la saison estivale où l’activité ralentit. Les entreprises ne pourront atteindre 100% de leurs capacités qu’au mois d’octobre ou novembre.

De ce fait, Kheloufi suggère de prendre d’autres mesures urgentes comme le déconfinement du secteur des finances à l'échelle locale et des banques qui devront apporter aide et assistance aux entreprises, une façon, selon lui, de permettre aux entreprises de redémarrer leur activité sur de bonnes bases.



Appel pour une amnistie fiscale



«Les entreprises activant dans le secteur BTPH plaident en faveur d’une amnistie fiscale et parafiscale pour l’année 2019 en raison de tout ce qu’elles ont enduré, nommant cette forte baisse de leur activité l’année passée ainsi que les cinq premiers mois de 2020. C’est une véritable catastrophe pour ces entreprises qui ont de lourdes charges à régler dont les salaires de leurs ouvriers», a-t-il regretté, révélant à ce propos que beaucoup d’entreprises du bâtiment et des travaux publics ont baissé rideau, alors que les fabricants de matériaux de construction ont, eux, connu une baisse importante de leur activité.

Le même responsable a soutenu que 20.000 à 25.000 entreprises du secteur sont à l’arrêt technique. En outre, 50.000 à 200.000 salariés seraient actuellement au chômage technique sur le 1,3 million qu’emploie le secteur.

Interrogé sur le nombre des travailleurs du secteur touchés par le Covid-19, le patron de l’AGEA reconnaît qu’il ignore pour le moment le nombre d’ouvriers infectés ou décédés à cause du Coronavirus.

Mohamed Mendaci