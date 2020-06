Bilan opérationnel de l'ANP au mois de mai : Deux terroristes neutralisés et une reddition

Les unités de l'Armée nationale populaire (ANP) ont neutralisé, en mai dernier, deux terroristes tandis qu'un autre s'est rendu, selon le bilan opérationnel de l'ANP, rendu public lundi.

«Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, deux terroristes ont été neutralisés par les unités de l'ANP et un autre s'est rendu», a précisé le communiqué, ajoutant que «ces unités ont détruit 14 casemates».

Des armes et des munitions ont été récupérées, durant la même période, il s'agit de «7 kalachnikov, un fusil de chasse, pistolets et 2 paires de jumelles», outre12 chargeurs de minutions, 92 bombes artisanales, une grenade, 20 kg de TNT et 33 détonateurs».

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues, 90 narcotrafiquants ont été arrêtés en possession de 58,06 quintaux de kif traité et 46.333 comprimés psychotropes.

Quant à la protection des frontières et la lutte contre le crime organisé, les détachements de l'ANP ont arrêté «226 individus et contrebandiers et 184 immigrants clandestins». Ces unités ont recensé 173 tentatives d'immigration clandestines durant la même période.

Le bilan fait état de la saisie de «21 marteaux piqueur, 27 groupes électrogènes, 2 détecteurs de métaux, 82 véhicules, 140.915 litres de carburant, 620 millions de centimes en faux billets, 2.598 tonnes de produits alimentaires, 1.078 téléphone portables, 680 caméras, 900 g de dynamite, 2 plaques photovoltaïque, 7 micro-portables et 691.200 unités de produits pyrotechnique».