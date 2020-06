JM Oran-2022 : Réunion le 9 juin des commissions techniques avec le CIJM

Les différentes commissions techniques du Comité d’organisation des prochains Jeux Méditerranéens Oran-2022 (COJMO-2022) seront conviées à une réunion par visioconférence, le 9 juin, avec la Commission de coordination du Comité international des Jeux (CIJM), a-t-on appris mardi du président de la commission d’organisation sportive, Yacine Arab.

«Une réunion entre les douze commissions du COJMO-2022 et la commission de coordination du CIJM est programmée pour le mardi 9 juin par visioconférence», a indiqué à l’APS, M. Yacine Arab, précisant qu'il s'agira de la première réunion du genre avec les commissions techniques du COJMO.

Avant la pandémie de coronavirus (Covid-19) qui a contraint à l’arrêt de toutes les activités sportives dans le monde depuis mars, les représentants de la commission de coordination «Oran-2022», présidée par le Français Bernard Amsalem du CIJM se déplaçaient, chaque deux mois, à Oran pour des réunions de travail. «Malgré la situation sanitaire, on va continuer nos réunions périodiques, mais en visioconférence, une fois tous les deux mois, pour essayer de maintenir la même dynamique et rester à l’écoute des nouveautés», a expliqué le président de la commission d’organisation sportive du COJMO-2022.

Lors de la réunion de mardi prochain, il sera question de l’état d’avancement des préparatifs de chaque commission, pour voir ce qui a été réalisé jusqu’à présent et améliorer, au fur et à mesure, les choses pour l’ensemble des commissions.

«Pour la commission d’organisation sportive, cheval de bataille des JM, il s'agira d'étudier l’état du programme journalier des compétitions et le réajustement des manuels techniques avec les nouvelles dates des Jeux (25 juin-5 juillet), car les Jeux d'Oran vont se rapprocher avec plusieurs compétitions internationales (Jeux mondiaux, Championnats du monde d’athlétisme, de natation et de tir sportif, entre autres, tous prévus pour le mois de juillet 2022)», a souligné M. Arab. A chaque fois, la commission d’organisation sportive élabore un programme de compétitions en respectant plusieurs paramètres. Par la suite, le programme est envoyé à la commission de coordination pour modification et validation et sur lequel la commission d’organisation sportive du COJMO-2022 travaillera.

Pour préparer cette réunion avec le CIJM, les présidents des douze commissions techniques ont rendez-vous, jeudi par visioconférence, avec le directeur général du COJMO-2022, Salim Iles.

Il est à rappeler que les JM d’Oran ont été en tête des dossiers traités au cours d’une réunion, la semaine dernière, des membres du CIJM par visioconférence. La réunion a été dirigée par le président du CIJM, l’Algérien Amar Addadi, et a vu la participation des membres du Comité exécutif et des présidents des commissions.