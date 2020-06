Enfants talentueux : Mme Krikou révèle l'entame d'une coordination avec le MJS

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou, a révélé mardi à Alger, le lancement de la coordination avec le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) afin de déceler les enfants talentueux à travers le territoire national, indique un communiqué du ministère de la Solidarité.

S'exprimant en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'Enfance qui s'est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sidali Khaldi, Mme Krikou a fait savoir que la coordination avec le MJS «vise à mettre en avant les enfants talentueux de l'Algérie, et ce, en vue de leur garantir le suivi et l'accompagnement, outre le développement de leurs capacités à même d'en faire un projet de futurs champions».

Soulignant l'attachement ferme de l'Etat à la protection de l'enfance, la ministre a fait état d'«une série de mesures prises par son département ministériel visant la protection de l'enfance durant cette conjoncture sanitaire exceptionnel, notamment la décision prise par le président de la République visant la démobilisation des mères travailleuses à même de préserver leur santé ainsi que celle de leurs enfants, outre les visites continues et répétées pour le suivi des mesures préventives prises par les centres de l'enfance assistée».

Le ministère a présidé une série de campagnes médiatiques de sensibilisation, dont des spots publicitaires de sensibilisation sur les dangers de l'usage excessif d'internet pour les enfants et le programme d'information «Solidarité-société», outre une étude approfondie lancée par le Conseil national de la famille et de la femme pour l'évaluation et l'examen des répercussions du confinement sur le moral des enfants», a-t-elle assuré, affirmant qu'«elle luttera pour la protection et la promotion des droits de l'enfant conformément à leurs besoins durant cette période et leurs aspirations futures».

De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports a affiché «la disponibilité de son secteur à participer à ce projet afin de découvrir les talents sportifs et leur garantir le soutien et l'accompagnement nécessaires», rappelant la convention signée entre le MJS et le ministère de l'Education nationale dans ce cadre.