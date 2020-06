Qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien ? : Un livre-enquête signé Ahmed Bensaada

Qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien ?, un livre-enquête de l'universitaire Ahmed Bensaada, consacré au Hirak, mouvement populaire de constatation et ses leaders «autoproclamés» et l'implication d'organisations étrangères dans la vie politique et associative en Algérie, a été publié dernièrement. Paru aux éditions Apic, cet ouvrage de 136 pages, enquête sur le parcours d'acteurs ayant fait l'actualité, pour certains inconnus des Algériens, et qui ont émergé de la houle du Hirak pour en devenir «des ténors de ce mouvement» de constatation populaire, né le 22 février 2019, «une prise de conscience collective qui a permis la réappropriation de l'espace public et une reconquête de la scène politique».

L'auteur a focalisé son enquête sur plusieurs «célébrités du Hirak», «proposées peu de temps après les manifestations populaires par certains organismes étrangers et agitateurs professionnels». L'objectif, analyse l'auteur, étant de «récupérer ce soulèvement populaire en vue de le dévier de sa trajectoire» et de le «mettre au service d’un plan étranger inavoué». Selon lui, ces «acteurs» ont été proposés pour «constituer une instance de transition et exercer les prérogatives d’une présidence collégiale» qui devra nommer, un «gouvernement provisoire et préparer les élections présidentielle et législative». Le livre-enquête lève voile sur ces «ténors autoproclamés» du Hirak et leurs liaisons «dangereuses» avec des puissances étrangères et organismes américains dont NED (National Endowment for Democracy), qui finance des organisations activant en Algérie.

Dans sa préface, Majed Nehmi note que cette enquête est une «contribution majeure pour la compréhension des jeux et enjeux qui se cachent derrière les postures nihilistes des puissances étrangères vis-à-vis de l’Algérie».

Très documenté, l'ouvrage consacre un grand espace aux extraits de rapports d’organismes étrangers.

Chercheur et enseignant, Ahmed Bensaada est auteur de plusieurs ouvrages dont Arabesque- enquête sur le rôle des Etats-Unis dans les révoltes arabes (2015), son premier livre d’investigation édité au Canada, en Belgique et en Algérie.