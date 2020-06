Levée du confinement à Illizi : Les mesures de prévention maintenues

La décision de levée du confinement dans la wilaya d’Illizi, parmi quatre wilayas du Grand Sud, a été saluée par la population, même si les mesures de prévention restent maintenues jusqu’à nouvel ordre, selon des avis recueillis hier par l’APS.

Hamid Bougaâ (36 ans), employé à la direction des services agricoles s’est dit «satisfait» de la levée du confinement, une mesure qu'il considère «rassurante» pour la stabilité de la situation sanitaire dans cette wilaya dans l’extrême Sud-Est du pays, même s’il déplore des «signes de relâchement» constatés chez certains du fait d’un «excès d’assurance».

Pour cela, les services de la Santé ont appelé les citoyens à continuer à observer strictement les consignes de prévention pour préserver la santé publique et ce, à travers le respect notamment de la distanciation sociale et du port de la bavette, la limitation des déplacements vers les lieux publics et la sortie qu’en cas de nécessité, a fait savoir, de son côté, le chef de service de la Prévention de l’hôpital d’Illizi, Dr. Yacine Dib.

Concernant l’ambiguïté suscitée par cette mesure de levée de confinement, concernant l’ouverture des locaux et la reprise des activités commerciales suspendues dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre le Covid-19, un communiqué de la direction du Commerce est venu éclaircir la situation.

La décision ne concerne nullement la reprise des activités commerciales et la fermeture des commerces reste en vigueur jusqu’à promulgation d’une décision officielle des hautes autorités du pays sur la question, est-il souligné. Les mêmes services appellent les opérateurs économiques et les commerçants habilités à exercer leurs activités à se conformer rigoureusement aux consignes de prévention sanitaire à l’intérieur de leurs locaux, en veillant au port obligatoire des bavettes, à l’interdiction d’entrée des enfants de moins de 15 ans et au respect de la distanciation physique et ce, pour la préservation de la santé aussi bien du commerçant que des clients.

Dans ce contexte, la direction des Affaires religieuses et des Wakfs, a indiqué, via un communiqué, que la décision de fermeture des mosquées et des écoles coraniques restait en vigueur, malgré la levée du confinement dans la wilaya d’Illizi.

Elle a appelé, par ailleurs, à exploiter cette période de fermeture dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus, pour une large participation aux campagnes de désinfection et de nettoiement des mosquées à travers la wilaya.

De plus, et en dépit de la stabilité de la situation sanitaire à travers la wilaya, les campagnes de nettoiement et de désinfection des lieux publics par de jeunes bénévoles se poursuivent.

Nasredine Bertima, un de ces jeunes bénévole a assuré à l’APS que le mouvement associatif local, en coordination avec diverses instances, poursuivra ses campagnes pour maintenir le niveau de prévention et un encadrement sanitaire rigoureux.