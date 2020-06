Personnes décédées suite au coronavirus : Les conditions de transport et d’inhumation

Les prescriptions applicables au transport et à l’inhumation des dépouilles des personnes décédées par infection au Coronavirus sont désormais fixées par un arrêté interministériel publié dans le dernier numéro du Journal officiel du 30 mai, de même que les prescriptions relatives aux mesures d’hygiène et de protection des personnes chargées d’effectuer ces opérations, ainsi que celles chargées de les assister.

L’arrêté est signé par les ministres de l’Intérieur, de la Santé et des Affaires religieuses. Il précise que les dispositions «s’appliquent aux dépouilles des personnes dont le décès est lié à l’infection par le Coronavirus (Covid-19), qu’il s’agisse de cas confirmés ou probables».

Il explique que «le constat du décès à domicile peut se faire par un médecin public ou privé, qui se déplace de plein gré ou sur réquisition des autorités compétentes». Si le médecin constate des symptômes d’atteinte au Covid-19, celui-ci “ordonne (prescrit) le transfert de la dépouille vers la morgue aux fins d’un dépistage éventuel et informe immédiatement les services de sécurité compétents. Il doit, également, informer les membres de la famille du défunt des mesures à prendre pour éviter toute contamination”.

Concernant l’ablution de la victime, l’article 6 stipule qu’elle doit «obligatoirement se dérouler au niveau de la morgue de l’établissement hospitalier du lieu du décès ou le plus proche».

Indiquant la possibilité de recours par le wali à réquisitionner des personnes habilitées pour effectuer cette opération, l’arrêté interministériel affirme que «des personnes peuvent se porter volontaires pour effectuer l’ablution des corps au niveau de la morgue» et ce, dans le strict «respect des mesures de prévention, de protection et de sécurité fixées par le ministre chargé de la santé».

S’agissant des mesures de protection, «les services compétents de wilaya sont tenus de fournir aux personnes impliquées dans le processus d’ablution, les équipements de prévention et de protection appropriés».

Le texte précise que «seuls les ascendants et descendants des membres de la famille du défunt peuvent jeter un dernier regard sur la personne décédée, après son ablution, tout en respectant les conditions de prévention et les mesures relatives à la protection et à la distanciation sociale».

L’article 3 précise que le wali est tenu de suivre et de coordonner les opérations de transport et d’inhumation et l’article 9 indique qu’il «peut déléguer l’autorisation du transport des dépouilles à tout fonctionnaire habilité, selon les conditions et les formes prévues par les lois et règlements en vigueur».

Par ailleurs «l’autorisation de transport est établie, sans délai, sur la base du certificat médical de constat de décès et de l’autorisation d’inhumer délivrée par le président de l’Assemblée populaire communale territorialement compétent, et remise au représentant de la famille du défunt ou au représentant du service dûment chargé du transport de la dépouille», précise le texte.

L’article 9 détaille qu’en cas d’inhumation de la dépouille dans la même commune du lieu du décès, l’autorisation d’inhumer délivrée par le P/APC compétent vaut autorisation de transport».

Par ailleurs, l’article 21 indique que l’inhumation ne peut s’effectuer que si la dépouille est protégée dans une housse mortuaire et/ou dans un cercueil scellé, fournis par les services compétents de la wilaya et ce, pour éviter tout risque de contamination et l’ouverture de la housse ou du cercueil est strictement interdite.

Les services de la wilaya sont tenus «de fournir aux personnes impliquées dans les opérations d’inhumation, les équipements de prévention et de protection appropriés, lors des opérations de creusement et de remblaiement des tombes».

Tahar Kaïdi