Agriculture : 30 filières identifiées

Trente filières agricoles ont été identifiées par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, selon un arrêté ministériel publié au Journal officiel no 31.

Signé le 11 mai dernier par le ministre de l’Agriculture, Chérif Omari, cet arrêté a pour objet de fixer la liste des filières agricoles, en application des dispositions de l'article 5 du décret exécutif de janvier 1996 fixant le cadre d'organisation de l'interprofession agricole.

Cette liste comprend les céréales, les légumes secs, le lait, la pomme de terre, les cultures maraîchères, la tomate industrielle, l’oignon et l’ail.

Les filières de l’arboriculture fruitière à noyaux et à pépins, l’arboriculture fruitière rustique, la pomme, l’oléicole, l’agrumicole, la phoénicicole, la viticole, la figue de barbarie, le safran, l’apicole, l’avicole, ainsi que la filière cunicole figurent aussi dans la liste fixée par le ministère de l’Agriculture.

Cette liste comprend aussi les filières bovine, ovine, caprine, cameline, équine, bois, liège, plantes à parfum, aromatiques et médicinales, ainsi que celles de l'aragne et la caroube.