Conseil de la Nation : Le projet de la LFC 2020 adopté

Le Conseil de la nation a adopté, hier la majorité absolue, le projet de la loi de finances complémentaires (LFC) 2020, à l’issue d’une séance plénière tenue sous la présidence de Salah Goudjil, en présence du ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, et des membres du gouvernent.

Dans ses réponses aux préoccupations soulevées par le membre du Conseil de la nation, Raouya a rappelé le contexte d’amenuisement des ressources financières dans lequel intervient cette loi, contexte marqué par la crise du Covid-19 ayant provoqué une stagnation de l’économie à l’échelle mondiale, et notamment une chute drastique des prix du pétrole. «Le nouveau projet de loi prévoit une baisse des recettes budgétaires estimée à environ 1.000 milliards de dinars, soit un recul de 15% par rapport à ce qui a été prévu dans la loi initiale», a précisé Raouya. Les interventions des sénateurs étant concentrées pour plusieurs d’entre elles sur la nécessaire révision de la politique des transferts sociaux.

Le ministre informe de la mise en place d’un mécanisme d’aide aux personnes à faible revenu. L’opération sera confiée à une nouvelle agence qui sera créée prochainement au sein de son département et dont la mission obéit à l’idée d'optimiser les systèmes des transferts sociaux. Sur un autre volet, il indique que les pouvoirs publics œuvrent continuellement à la maîtrise de l’inflation, à travers une série de mécanismes visant, d’une part, à la préservation des emplois et, de l’autre, à améliorer le pouvoir d’achat des citoyens. Il met en outre l’accent sur les mesures d’encouragement qu’assure l’État favorisant la création des start-up de même qu’en matière de promotion de PME créatrice de richesse et d’emploi. Évoquant par ailleurs la fraude fiscale, il dit que la lutte contre cette forme de criminalité a été nettement consolidée, à travers la création récente de nouvelles structures spécialisées ayant permis, en 2019, d’engranger un montant de 100 milliards de DA au profit du Trésor public, soit une augmentation de 27%. Il révèle également que la lutte contre la fraude fiscale s’est traduite par l’établissement de 700 plaintes en cours de traitement au niveau de la justice. Sur un autre volet, le ministre a indiqué que les signes extérieurs de richesse seront l’un des facteurs sur lesquels se basera l’application de l’impôt sur la fortune. Il a qualifié par ailleurs de minime l’augmentation de la taxe des produits pétroliers, soit la hausse des prix du carburant prévue par la LFC-2020. Une hausse qui a été soulevée dans beaucoup d’interventions des membres du Conseil de la nation, pour lesquels cette augmentation impactera le pouvoir d’achat des couches défavorisées, plus particulièrement.



La relance économique axée sur la bonne gouvernance



La ministre des Finances a mis l’accent sur l’intérêt qu’accordent les pouvoirs publics à une relance économique axée sur la bonne gouvernance. C’est d’ailleurs l’un des principaux objectifs de la LFC-2020. Ce texte comprend en effet des dispositions visant à promouvoir la création et le développement des start-up, en leur accordant une série d’avantages fiscaux et à diversifier les outils de financement qui leur sont destinés. La révision de la règle 49/51 hormis pour les secteurs stratégiques et les activités d’achat et de vente de produits, la hausse du taux de prélèvement à la source pour les sociétés étrangères exerçant dans le cadre de contrats de prestation de services en Algérie, de 24% à 30%, l’annulation du droit de préemption et son remplacement par l’autorisation préalable des investissements étrangers, et l’annulation de l’obligation de leur financement, à travers le recours aux financements locaux, sont aussi d’autres mesures inclues dans la LFC-2020.

À cela s’ajoutent l’annulation du régime préférentiel pour l’importation des lots SKD/CKD pour le montage de véhicules et l’autorisation d’importer des véhicules de tourisme neufs par les concessionnaires automobiles.

Karim Aoudia